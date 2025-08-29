Введите ваш ник на сайте
«Вердер» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.65

29 августа 2025 11:30
Вердер - Байер
30 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Байера»
Сделать ставку

30 августа на «Везерштадионе» в Бремене состоится матч второго тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Байер». Обе команды начали сезон неудачно: хозяева уступили «Айнтрахту» с разгромным счeтом 1:4, а гости неожиданно проиграли дома «Хоффенхайму». Тем не менее «Байер» подходит к игре фаворитом благодаря более высокой результативности и качеству состава, в то время как «Вердер» уже давно демонстрирует спад в атаке и испытывает серьeзные трудности в обороне.

«Вердер»

Бременский клуб продолжает неудачную серию, проиграв шесть матчей подряд во всех турнирах. За последние пять игр «Вердер» сумел забить всего дважды, при этом пропустил девять голов. Средняя результативность – всего 0.40 мяча за игру, что свидетельствует о слабой реализации моментов и отсутствии стабильности впереди. В обороне ситуация также остаeтся критической: команда пропускает в каждом из последних шести матчей, а показатели по голам против подтверждают системные ошибки. Принимая на своeм поле «Байер», «Вердер» вряд ли сможет полагаться на домашний фактор, так как не выигрывает в официальных играх с середины лета.

«Байер»

Леверкузенский коллектив также не радует болельщиков в Бундеслиге: четыре матча подряд без побед. Однако команда сохраняет способность регулярно поражать ворота соперников – в шести последних матчах «Байер» неизменно забивает. В пяти крайних встречах на счету 10 голов, что даeт показатель в среднем 2.00 за игру. При этом оборона далеко не безупречна – пять пропущенных за тот же период, и команда часто допускает ошибки в позиционной защите. В гостях «Байер» традиционно играет стабильно: в семи из девяти последних выездов клуб уходил без поражений, что подтверждает статус одного из сильнейших выездных коллективов лиги.

Факты о командах

«Вердер»

  • Проиграл в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх забито 0.40 гола за игру.
  • В последних 5 матчах пропущено в среднем 1.80 гола.
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд.

«Байер»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги.
  • Забивает в 6 матчах чемпионата подряд.
  • В последних 5 играх – 2.00 забитых мяча в среднем.
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Личные встречи
27% (10)
38% (14)
35% (13)
51
Забитых мячей
64
1.38
В среднем за матч
1.73
5:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
0 : 2
08.03.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 2
26.10.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 3
25.11.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2 : 3
12.03.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
1 : 1
17.09.2022
Вердер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 0
08.05.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 1
09.01.2021
Вердер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1 : 4
18.05.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2 : 2
26.10.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1 : 3
17.03.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
2 : 6
28.10.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0 : 0
05.05.2018
Байер
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
4 : 2
06.02.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
1 : 0
13.12.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 1
10.03.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2 : 1
15.10.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 4
02.03.2016
Вердер
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
1 : 3
09.02.2016
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
0 : 3
26.09.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
2 : 1
08.02.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 3
12.09.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
2 : 1
10.05.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1 : 0
21.12.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
1 : 0
27.04.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
1 : 4
28.11.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1 : 1
28.01.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 0
14.08.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2 : 2
27.02.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 2
03.10.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2 : 2
21.02.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
0 : 0
20.09.2009
Вердер
Германия. Кубок, Финал
Байер
0 : 1
30.05.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
1 : 1
12.04.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
0 : 2
28.10.2008
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
0 : 1
17.05.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
5 : 2
15.12.2007
Байер
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «Байер»

Сложившаяся статистика ясно указывает на проблемы «Вердера» в атаке и обороне, тогда как «Байер» пусть и нестабилен в плане результата, но регулярно создаeт моменты и реализует их. «Байер» обязан воспользоваться слабостями соперника и добыть три очка, особенно учитывая низкую результативность хозяев. Вполне вероятно, что матч получится результативным: слабая защита «Вердера» и атакующий потенциал «Байера» позволяют рассчитывать минимум на два забитых гостями мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Байера» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 голов – коэффициент 1.80
  • Тотал матча больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.65
Победа «Байера»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Байер Вердер
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 