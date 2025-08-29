30 августа на «Везерштадионе» в Бремене состоится матч второго тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Байер». Обе команды начали сезон неудачно: хозяева уступили «Айнтрахту» с разгромным счeтом 1:4, а гости неожиданно проиграли дома «Хоффенхайму». Тем не менее «Байер» подходит к игре фаворитом благодаря более высокой результативности и качеству состава, в то время как «Вердер» уже давно демонстрирует спад в атаке и испытывает серьeзные трудности в обороне.

«Вердер»

Бременский клуб продолжает неудачную серию, проиграв шесть матчей подряд во всех турнирах. За последние пять игр «Вердер» сумел забить всего дважды, при этом пропустил девять голов. Средняя результативность – всего 0.40 мяча за игру, что свидетельствует о слабой реализации моментов и отсутствии стабильности впереди. В обороне ситуация также остаeтся критической: команда пропускает в каждом из последних шести матчей, а показатели по голам против подтверждают системные ошибки. Принимая на своeм поле «Байер», «Вердер» вряд ли сможет полагаться на домашний фактор, так как не выигрывает в официальных играх с середины лета.

«Байер»

Леверкузенский коллектив также не радует болельщиков в Бундеслиге: четыре матча подряд без побед. Однако команда сохраняет способность регулярно поражать ворота соперников – в шести последних матчах «Байер» неизменно забивает. В пяти крайних встречах на счету 10 голов, что даeт показатель в среднем 2.00 за игру. При этом оборона далеко не безупречна – пять пропущенных за тот же период, и команда часто допускает ошибки в позиционной защите. В гостях «Байер» традиционно играет стабильно: в семи из девяти последних выездов клуб уходил без поражений, что подтверждает статус одного из сильнейших выездных коллективов лиги.

Факты о командах

«Вердер»

Проиграл в 6 последних матчах.

В последних 5 играх забито 0.40 гола за игру.

В последних 5 матчах пропущено в среднем 1.80 гола.

Пропускает в 6 последних матчах подряд.

«Байер»

Не выигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги.

Забивает в 6 матчах чемпионата подряд.

В последних 5 играх – 2.00 забитых мяча в среднем.

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Прогноз на матч «Вердер» – «Байер»

Сложившаяся статистика ясно указывает на проблемы «Вердера» в атаке и обороне, тогда как «Байер» пусть и нестабилен в плане результата, но регулярно создаeт моменты и реализует их. «Байер» обязан воспользоваться слабостями соперника и добыть три очка, особенно учитывая низкую результативность хозяев. Вполне вероятно, что матч получится результативным: слабая защита «Вердера» и атакующий потенциал «Байера» позволяют рассчитывать минимум на два забитых гостями мяча.

Рекомендованные ставки: