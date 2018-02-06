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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 06 февраля 2018
Байер
06.02.2018, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Вердер
31'
Ю. Брандт
55'
Ю. Брандт
111'
К. Беллараби
118'
К. Хаверц
4'
М. Крузе (П)
8'
А. Йоханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Вердер
ГОЛ! 4:2!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Беллараби
118'
ГОЛ! 3:2!
К. Беллараби
111'
Желтая карточка
Л. Бэйли
105'
Желтая карточка
Д. Кор
105'
101'
Желтая карточка
М. Эггештайн
90'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
88'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
Венделл
64'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
Л. Бендер
55'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Кор
31'
14'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
8'
ГОЛ! 0:2!
А. Йоханссон
Пас отдал
М. Крузе
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-2-1-3
1
Лено
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
31
Кор
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Эггештайн
16
Юнузович
11
Кайнц
10
Крузе
7
Йоханссон
Остались в запасе
Байер
Вердер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Байер - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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