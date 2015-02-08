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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 08 февраля 2015
Вердер
08.02.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Байер
17'
Д. Зелке
29'
З. Юнузович
43'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
Замена
С. Гарсия
️️️️
З. Юнузович
86'
85'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Ю. Брандт
78'
Желтая карточка
Венделл
69'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Зелке
63'
Желтая карточка
К. Фритц
53'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
А. Гальвез
50'
46'
Замена
Х. Сон
️️️️
Х. Чалханоглу
43'
ГОЛ! 2:1!
Х. Чалханоглу
33'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
З. Юнузович
29'
28'
Желтая карточка
О. Топрак
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
Ф. Бартельс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
33
Левент Айчичек
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-4-1
30
Вольф
23
Вестергор
3
Штернберг
6
Гальвез
8
Фритц
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
16
Юнузович
31
Бартельс
23
Кроос
9
Зелке
4-3-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Спахич
18
Венделл
19
Хильберт
8
Кастро
10
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
11
Кисслинг
6
Гальвез
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
16
Юнузович
3
Гарсия
3
Гарсия
16
Юнузович
9
Зелке
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Зелке
8
Брандт
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Брандт
10
Чалханоглу
7
Сон
7
Сон
10
Чалханоглу
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
Остались в запасе
Вердер
Байер
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вердер - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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