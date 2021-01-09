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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 09 января 2021
Байер
09.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
70'
П. Шик
52'
О. Топрак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вердер
Желтая карточка
К. Демирбай
89'
88'
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
81'
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Мевальд
81'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Сарджент
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
70'
Желтая карточка
П. Шик
67'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Д. Синкгравен
61'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Диаби
61'
60'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Чон
55'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
52'
ГОЛ! 0:1!
О. Топрак
Пас отдал
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
24
Синкгравен
12
Тапсоба
4
Та
15
Драгович
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
14
Шик
17
Бэйли
3-2-3-1-1
1
Павленка
32
Фридль
13
Велькович
21
Топрак
23
Гебре Селасси
6
Аугустинссон
8
Мбом
8
Эггештайн
8
Мевальд
19
Чон
9
Сарджент
24
Синкгравен
8
Бендер
8
Бендер
24
Синкгравен
19
Диаби
27
Аларио
27
Аларио
19
Диаби
8
Мевальд
10
Шмид
10
Шмид
8
Мевальд
19
Чон
9
Зелке
9
Зелке
19
Чон
9
Сарджент
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
9
Сарджент
Остались в запасе
Байер
Вердер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Остались в запасе
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Байер - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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