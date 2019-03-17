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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 17 марта 2019
Байер
17.03.2019, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
75'
Л. Бэйли
13'
М. Крузе
37'
М. Рашица
90+5'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вердер
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
М. Крузе
Пас отдал
М. Харник
Желтая карточка
Венделл
90'
+1
89'
Желтая карточка
И. Павленка
ГОЛ! 1:2!
Л. Бэйли
75'
71'
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
А. Драгович
41'
Желтая карточка
Л. Бендер
38'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Рашица
Пас отдал
М. Крузе
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
М. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
15
Драгович
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
31
Фолланд
17
Бэйли
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
32
Фридль
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
Байер
Вердер
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Байер - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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