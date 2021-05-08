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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 08 мая 2021
Вердер
08.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
90'
+1
Желтая карточка
П. Шик
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
88'
Замена
К. Мевальд
️️️️
К. Гросс
84'
81'
Замена
Н. Амири
️️️️
Э. Паласиос
74'
Замена
С. Бендер
️️️️
К. Демирбай
62'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
Замена
Ю. Осако
️️️️
Н. Фуллкруг
57'
Замена
М. Рашица
️️️️
Л. Биттенкурт
57'
46'
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
46'
Замена
Д. Грей
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
К. Гросс
42'
27'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
Желтая карточка
Д. Сарджент
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ПЗ
7
Флориан Вирц
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
4-1-1-1-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
9
Зелке
9
Сарджент
4-2-2-2
1
Градецки
4
Та
15
Драгович
12
Тапсоба
24
Синкгравен
26
Демирбай
25
Паласиос
38
Беллараби
7
Вирц
17
Бэйли
14
Шик
32
Биттенкурт
7
Рашица
7
Рашица
32
Биттенкурт
36
Гросс
8
Мевальд
8
Мевальд
36
Гросс
10
Фуллкруг
10
Осако
10
Осако
10
Фуллкруг
25
Паласиос
10
Амири
10
Амири
25
Паласиос
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
26
Демирбай
5
Бендер
5
Бендер
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
17
Бэйли
10
Грей
10
Грей
17
Бэйли
Остались в запасе
Вердер
Байер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
22
Леннарт Грил
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Вердер - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
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