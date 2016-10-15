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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 15 октября 2016
Вердер
15.10.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Байер
13'
З. Юнузович
59'
У. Манне
27'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
Желтая карточка
У. Манне
90'
+1
83'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ч. Арангис
Замена
Р. Бауэр
️️️️
И. Хайрович
83'
72'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Брандт
69'
Желтая карточка
Венделл
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Фритц
68'
ГОЛ! 2:1!
У. Манне
59'
57'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Фолланд
55'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Желтая карточка
И. Хайрович
52'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
С. Гнабри
45'
27'
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Видвальд
8
Фритц
4
Мойсандер
22
Сане
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
3
Гарсия
16
Юнузович
20
Хайрович
7
Гнабри
47
Манне
4-3-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
21
Топрак
18
Венделл
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
8
Брандт
14
Чичарито
31
Фолланд
8
Фритц
25
Гарсия
25
Гарсия
8
Фритц
20
Хайрович
4
Бауэр
4
Бауэр
20
Хайрович
7
Гнабри
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Гнабри
31
Фолланд
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Фолланд
8
Брандт
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Брандт
20
Арангис
29
Хаверц
29
Хаверц
20
Арангис
Остались в запасе
Вердер
Байер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вердер - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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