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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 28 ноября 2012
Вердер
28.11.2012, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Байер
54'
Н. Петерсен
31'
Г. Кастро
52'
Г. Кастро
74'
С. Рольфес
79'
Й. Хегелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
90'
Замена
М. Фридрих
️️️️
О. Топрак
Желтая карточка
К. Фритц
82'
81'
Замена
С. Бениш
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
М. Экичи
️️️️
Э. Элиа
80'
79'
ГОЛ! 1:4!
Й. Хегелер
Пас отдал
А. Шюррле
74'
ГОЛ! 1:3!
С. Рольфес
Замена
Д. Акпала
️️️️
З. Юнузович
73'
69'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Л. Бендер
Замена
К. Фритц
️️️️
Н. Фуллкруг
66'
Желтая карточка
З. Юнузович
64'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
А. Хант
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Л. Бендер
Желтая карточка
А. Игньевски
49'
41'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-3-1-2
1
Милиц
4
Предль
22
Игньевски
19
Папастатопулос
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
14
Хант
11
Элиа
7
Де Брюйне
10
Фуллкруг
18
Петерсен
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
14
Карвахаль
21
Хосогаи
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
10
Фуллкруг
8
Фритц
8
Фритц
10
Фуллкруг
11
Элиа
11
Экичи
11
Экичи
11
Элиа
16
Юнузович
17
Акпала
17
Акпала
16
Юнузович
11
Кисслинг
17
Бениш
17
Бениш
11
Кисслинг
21
Топрак
2
Фридрих
2
Фридрих
21
Топрак
8
Бендер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Бендер
Остались в запасе
Вердер
Байер
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Вердер - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
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