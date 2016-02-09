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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 09 февраля 2016
Байер
09.02.2016, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Вердер
31'
С. Гарсия
42'
К. Писарро (П)
83'
Ф. Гриллич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Вердер
86'
Замена
Э. Уджа
️️️️
К. Писарро
83'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гриллич
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Чичарито
57'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
52'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Р. Хильберт
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Писарро
Красная карточка
Венделл
41'
34'
Желтая карточка
С. Гарсия
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
22'
Желтая карточка
А. Гальвез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Та
20
Чалханоглу
44
Кампль
19
Хильберт
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
4-1-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
6
Гальвез
23
Вестергор
8
Фритц
27
Гриллич
21
Озтюнали
31
Бартельс
3
Гарсия
14
Писарро
14
Чичарито
14
Пападопулос
14
Пападопулос
14
Чичарито
19
Хильберт
5
Рамальо
5
Рамальо
19
Хильберт
14
Писарро
11
Уджа
11
Уджа
14
Писарро
Остались в запасе
Байер
Вердер
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
25
Герхард Треммель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Байер - Вердер
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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