Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 20 сентября 2009
Байер
20.09.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вердер
Желтая карточка
С. Хююпя
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Марин
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Гекас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
2
Сарпей
4
Хююпя
2
Фридрих
8
Кроос
10
Барнетта
23
Видаль
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
33
Гекас
4-1-2-1-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
17
Бениш
0
Фрингс
44
Баргфреде
6
Боровски
22
Марин
14
Писарро
33
Гекас
8
Бендер
8
Бендер
33
Гекас
22
Марин
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Марин
Остались в запасе
Байер
Вердер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Байер - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Вердер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+