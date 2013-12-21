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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 21 декабря 2013
Вердер
21.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Байер
74'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
Замена
Т. Трибулл
️️️️
Э. Элиа
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
А. Хант
84'
Желтая карточка
Э. Элиа
78'
78'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Р. Крузе
78'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
О. Топрак
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
С. Макиади
74'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Ф. Ди Санто
71'
66'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Рольфес
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
54'
43'
Желтая карточка
Р. Крузе
42'
Желтая карточка
О. Топрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
33
Левент Айчичек
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-5-2
30
Вольф
4
Предль
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
3
Гарсия
11
Элиа
44
Баргфреде
14
Хант
16
Макиади
18
Петерсен
9
Ди Санто
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
2
Вольшайд
8
Бендер
23
Джан
6
Рольфес
8
Кастро
7
Сон
10
Крузе
11
Кисслинг
9
Ди Санто
22
Игньевски
22
Игньевски
9
Ди Санто
14
Хант
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
14
Хант
11
Элиа
28
Трибулл
28
Трибулл
11
Элиа
6
Рольфес
13
Хегелер
13
Хегелер
6
Рольфес
21
Топрак
21
Озтюнали
21
Озтюнали
21
Топрак
10
Крузе
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Крузе
Остались в запасе
Вердер
Байер
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
36
Никлас Ломб
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
36
Никлас Ломб
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Вердер - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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