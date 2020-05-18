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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 18 мая 2020
Вердер
18.05.2020, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Байер
30'
Т. Гебре Селасси
28'
К. Хаверц
33'
К. Хаверц
61'
М. Вайзер
78'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
85'
Замена
Паулиньо
️️️️
Ч. Арангис
85'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Хаверц
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
М. Рашица
85'
Замена
Ю. Осако
️️️️
К. Фогт
85'
78'
ГОЛ! 1:4!
К. Демирбай
Пас отдал
К. Беллараби
Желтая карточка
М. Фридль
75'
71'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Н. Амири
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Л. Биттенкурт
71'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Д. Зелке
71'
62'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Вайзер
Пас отдал
М. Диаби
61'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ф. Вирц
Желтая карточка
Н. Мойсандер
54'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Ф. Баргфреде
54'
44'
Желтая карточка
С. Бендер
33'
ГОЛ! 1:2!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Демирбай
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Л. Биттенкурт
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
26
Керем Демирбай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
12
Эдмон Тапсоба
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Павленка
4
Мойсандер
32
Фридль
7
Фогт
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
44
Баргфреде
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Зелке
4-3-2-1
1
Градецки
8
Вайзер
26
Демирбай
5
Бендер
24
Синкгравен
10
Амири
20
Арангис
12
Тапсоба
7
Вирц
19
Диаби
29
Хаверц
7
Рашица
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Рашица
32
Биттенкурт
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
32
Биттенкурт
9
Зелке
9
Сарджент
9
Сарджент
9
Зелке
7
Фогт
10
Осако
10
Осако
7
Фогт
44
Баргфреде
19
Эггештайн
19
Эггештайн
44
Баргфреде
20
Арангис
10
Паулиньо
10
Паулиньо
20
Арангис
10
Амири
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Амири
7
Вирц
38
Беллараби
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
29
Хаверц
27
Аларио
27
Аларио
29
Хаверц
Остались в запасе
Вердер
Байер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Вердер - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
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