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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 26 октября 2024
Вердер
26.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Байер
74'
М. Дукщ
90'
Р. Шмид
30'
В. Бонифаци
77'
Ф. Агу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Байер
ГОЛ! 2:2!
Р. Шмид
90'
88'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Замена
К. Топп
️️️️
Х. Малатини
86'
Замена
Э. Юнг
️️️️
А. Пипер
83'
Замена
Д. Кен
️️️️
Ф. Агу
83'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Груль
82'
82'
Замена
А. Гарсия
️️️️
М. Терье
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Агу
ГОЛ! 1:1!
М. Дукщ
Пас отдал
Х. Малатини
74'
70'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
Желтая карточка
М. Вайзер
50'
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ж. Фримпонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
18
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
6
Малатини
5
Пипер
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
18
Груль
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Пипер
5
Юнг
5
Юнг
5
Пипер
18
Груль
7
Бурк
7
Бурк
18
Груль
6
Малатини
9
Топп
9
Топп
6
Малатини
11
Терье
24
Гарсия
24
Гарсия
11
Терье
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Вердер
Байер
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вердер - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
1
Количество передач
464
610
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Везерстадион
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