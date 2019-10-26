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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 26 октября 2019
Байер
26.10.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
4'
О. Топрак (АГ)
58'
Л. Аларио
40'
М. Рашица
48'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вердер
Желтая карточка
Л. Аларио
88'
76'
Желтая карточка
Д. Классен
ГОЛ! 2:2!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Беллараби
58'
Желтая карточка
Л. Бендер
51'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Сарджент
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Рашица
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Топрак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
38
Беллараби
31
Фолланд
27
Аларио
3-1-2-3-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
21
Топрак
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Сарджент
Остались в запасе
Байер
Вердер
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
14
Бенжамин Голлер
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Байер - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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