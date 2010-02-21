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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 21 февраля 2010
Вердер
21.02.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Байер
34'
К. Писарро
90+2'
П. Мертезакер
29'
Э. Дердийок
57'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Байер
+4
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 2:2!
П. Мертезакер
Пас отдал
М. Марин
+2
Желтая карточка
Т. Фрингс
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Э. Дердийок
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
А. Абденнур
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Д. Швааб
Замена
М. Кадлец
️️️️
Г. Кастро
Замена
️️️️
Т. Боровски
Замена
У. Алмейда
️️️️
П. Нимайер
Желтая карточка
Д. Швааб
ГОЛ! 1:2!
Т. Кроос
Пас отдал
Т. Барнетта
Желтая карточка
Т. Боровски
Замена
А. Абденнур
️️️️
К. Фритц
Желтая карточка
Ш. Райнарц
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
ГОЛ! 0:1!
Э. Дердийок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
18
Петер Нимайер
ЦП
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
6
Тим Боровски
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
4-3-2-1
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
18
Нимайер
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
3-2-3-2
15
Адлер
8
Бендер
7
Райнарц
2
Фридрих
5
Швааб
8
Кастро
10
Барнетта
8
Кроос
23
Видаль
9
Дердийок
11
Кисслинг
8
Фритц
5
Абденнур
5
Абденнур
8
Фритц
18
Нимайер
9
Алмейда
9
Алмейда
18
Нимайер
5
Швааб
2
Сарпей
2
Сарпей
5
Швааб
8
Кастро
3
Кадлец
3
Кадлец
8
Кастро
10
Барнетта
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Барнетта
Остались в запасе
Вердер
Байер
17
Саид Хусейнович
ЦП
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
24
Доминик Дрекслер
АП
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Томаш Здебель
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
24
Доминик Дрекслер
АП
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Томаш Здебель
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вердер - Байер
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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