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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 25 ноября 2023
Вердер
25.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Байер
9'
О. Деман (АГ)
43'
Ж. Фримпонг
76'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Байер
89'
Замена
Г. Пуэрта
️️️️
Г. Джака
89'
Замена
Н. Амири
️️️️
Й. Хофманн
Замена
С. Линен
️️️️
Р. Шмид
83'
Замена
Н. Штарк
️️️️
Э. Юнг
83'
81'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
81'
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
76'
Желтая карточка
А. Гримальдо
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Гримальдо
Пас отдал
А. Адли
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Р. Борре
72'
71'
Замена
А. Адли
️️️️
В. Бонифаци
Замена
Ф. Агу
️️️️
О. Деман
56'
Желтая карточка
О. Деман
54'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
П. Хинкапе
Желтая карточка
М. Фридль
36'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
14'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Деман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-1-3-2
16
Цеттерер
13
Велькович
5
Юнг
32
Фридль
8
Вайзер
6
Стаге
2
Деман
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
19
Борре
4-1-2-2-1
1
Градецки
30
Фримпонг
5
Хинкапе
31
Коссуну
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
5
Юнг
4
Штарк
4
Штарк
5
Юнг
2
Деман
27
Агу
27
Агу
2
Деман
10
Шмид
44
Линен
44
Линен
10
Шмид
19
Борре
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
19
Борре
34
Джака
15
Пуэрта
15
Пуэрта
34
Джака
7
Хофманн
10
Амири
10
Амири
7
Хофманн
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
22
Бонифаци
21
Адли
21
Адли
22
Бонифаци
Остались в запасе
Вердер
Байер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
32
Матей Коварж
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вердер - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Везерстадион
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