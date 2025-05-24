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Прогноз на точный счет матча «Торино» – «Рома»: Серия А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:49
Торино - Рома
25 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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6.30
Точный счёт 2:0 в пользу «Ромы»
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25 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится заключительный матч сезона для команд, находящихся по разные стороны турнирной таблицы. «Рома» борется за попадание в Лигу чемпионов и находится в отличной форме, в то время как «Торино» давно утратил мотивацию и завершает сезон серией неудач. Несмотря на домашний фактор, туринцы выглядят аутсайдером в этом противостоянии.

«Торино»

После 37 туров «Торино» занимает 11-е место с 44 очками. Последние результаты разочаровывают: ни одной победы в четырeх турах, только 3 забитых мяча и 6 пропущенных. Команда не отличается высокой результативностью, особенно в концовке сезона. Единственным стабильным элементом атаки остаeтся Че Адамс, на счету которого 10 голов. Однако даже на своeм поле, где команда традиционно набирает очки, «Торино» с трудом создаeт моменты.

«Рома»

Столичный клуб занимает 5-е место и ведeт борьбу за еврокубки. «Рома» демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке: команда забивает в 22 матчах подряд. За последние 5 туров на счету «джаллоросси» 7 голов и всего 3 пропущенных. Лидером атак выступает Артем Довбик, оформивший 17 мячей за сезон. Даже в выездных матчах «Рома» демонстрирует уверенность и дисциплину, что делает еe фаворитом этого противостояния.

Факты о командах:

«Торино»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем 0.6 гола забито, 1.2 – пропущено за игру
  • Че Адамс – 10 голов в 37 матчах
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«Рома»

  • Забивает в 22 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола забито, 0.6 – пропущено за игру
  • Артем Довбик – 17 голов в 45 матчах
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
13% (4)
20% (6)
67% (20)
30
Забитых мячей
55
1
В среднем за матч
1.83
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2024
Торино
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 2
26.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 1
24.09.2023
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
0 : 1
08.04.2023
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
13.11.2022
Торино
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 3
20.05.2022
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1 : 0
28.11.2021
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
18.04.2021
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3 : 1
17.12.2020
Торино
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 3
29.07.2020
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
0 : 2
05.01.2020
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 2
19.01.2019
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 1
19.08.2018
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 0
09.03.2018
Торино
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1 : 2
20.12.2017
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
0 : 1
22.10.2017
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 1
19.02.2017
Торино
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 1
25.09.2016
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 2
20.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 1
05.12.2015
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1 : 1
12.04.2015
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
09.11.2014
Торино
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 1
25.03.2014
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
03.11.2013
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 2
14.04.2013
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 0
19.11.2012
Торино
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 2
31.05.2009
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 1
18.01.2009
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 1
27.04.2008
Торино
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
0 : 0
16.12.2007
Рома
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Прогноз на матч «Торино» – «Рома»

Форма и турнирная мотивация команд не оставляют сомнений: «Рома» обязана побеждать. Команда Жозе Моуринью грамотно использует свои шансы, особенно против соперников без турнирной мотивации. «Торино» проводит концовку сезона без огня и результата, и вряд ли сможет остановить атакующую линию гостей. Учитывая оборонительные проблемы хозяев и атакующую стабильность «Ромы», прогноз: победа гостей со счeтом 2:0.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ромы» – коэффициент 6.30
  • Победа «Ромы» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.30
Точный счёт 2:0 в пользу «Ромы»
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Рома Торино
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