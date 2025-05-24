25 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится заключительный матч сезона для команд, находящихся по разные стороны турнирной таблицы. «Рома» борется за попадание в Лигу чемпионов и находится в отличной форме, в то время как «Торино» давно утратил мотивацию и завершает сезон серией неудач. Несмотря на домашний фактор, туринцы выглядят аутсайдером в этом противостоянии.
«Торино»
После 37 туров «Торино» занимает 11-е место с 44 очками. Последние результаты разочаровывают: ни одной победы в четырeх турах, только 3 забитых мяча и 6 пропущенных. Команда не отличается высокой результативностью, особенно в концовке сезона. Единственным стабильным элементом атаки остаeтся Че Адамс, на счету которого 10 голов. Однако даже на своeм поле, где команда традиционно набирает очки, «Торино» с трудом создаeт моменты.
«Рома»
Столичный клуб занимает 5-е место и ведeт борьбу за еврокубки. «Рома» демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке: команда забивает в 22 матчах подряд. За последние 5 туров на счету «джаллоросси» 7 голов и всего 3 пропущенных. Лидером атак выступает Артем Довбик, оформивший 17 мячей за сезон. Даже в выездных матчах «Рома» демонстрирует уверенность и дисциплину, что делает еe фаворитом этого противостояния.
Факты о командах:
«Торино»
- Не выигрывает в 4 последних матчах
- В среднем 0.6 гола забито, 1.2 – пропущено за игру
- Че Адамс – 10 голов в 37 матчах
- Пропускает в 4 матчах подряд
«Рома»
- Забивает в 22 матчах подряд
- В среднем 1.4 гола забито, 0.6 – пропущено за игру
- Артем Довбик – 17 голов в 45 матчах
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Торино» – «Рома»
Форма и турнирная мотивация команд не оставляют сомнений: «Рома» обязана побеждать. Команда Жозе Моуринью грамотно использует свои шансы, особенно против соперников без турнирной мотивации. «Торино» проводит концовку сезона без огня и результата, и вряд ли сможет остановить атакующую линию гостей. Учитывая оборонительные проблемы хозяев и атакующую стабильность «Ромы», прогноз: победа гостей со счeтом 2:0.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Ромы» – коэффициент 6.30
- Победа «Ромы» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 – коэффициент 1.95