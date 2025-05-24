25 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится заключительный матч сезона для команд, находящихся по разные стороны турнирной таблицы. «Рома» борется за попадание в Лигу чемпионов и находится в отличной форме, в то время как «Торино» давно утратил мотивацию и завершает сезон серией неудач. Несмотря на домашний фактор, туринцы выглядят аутсайдером в этом противостоянии.

«Торино»

После 37 туров «Торино» занимает 11-е место с 44 очками. Последние результаты разочаровывают: ни одной победы в четырeх турах, только 3 забитых мяча и 6 пропущенных. Команда не отличается высокой результативностью, особенно в концовке сезона. Единственным стабильным элементом атаки остаeтся Че Адамс, на счету которого 10 голов. Однако даже на своeм поле, где команда традиционно набирает очки, «Торино» с трудом создаeт моменты.

«Рома»

Столичный клуб занимает 5-е место и ведeт борьбу за еврокубки. «Рома» демонстрирует стабильную игру, особенно в атаке: команда забивает в 22 матчах подряд. За последние 5 туров на счету «джаллоросси» 7 голов и всего 3 пропущенных. Лидером атак выступает Артем Довбик, оформивший 17 мячей за сезон. Даже в выездных матчах «Рома» демонстрирует уверенность и дисциплину, что делает еe фаворитом этого противостояния.

Факты о командах:

«Торино»

Не выигрывает в 4 последних матчах

В среднем 0.6 гола забито, 1.2 – пропущено за игру

Че Адамс – 10 голов в 37 матчах

Пропускает в 4 матчах подряд

«Рома»

Забивает в 22 матчах подряд

В среднем 1.4 гола забито, 0.6 – пропущено за игру

Артем Довбик – 17 голов в 45 матчах

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 13% (4) 20% (6) 67% (20) 30 Забитых мячей 55 1 В среднем за матч 1.83 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 10 тур Рома 1 : 0 Торино Италия. Серия А, 26 тур Рома 3 : 2 Торино Италия. Серия А, 5 тур Торино 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 29 тур Торино 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 15 тур Рома 1 : 1 Торино Италия. Серия А, 38 тур Торино 0 : 3 Рома Италия. Серия А, 14 тур Рома 1 : 0 Торино Италия. Серия А, 31 тур Торино 3 : 1 Рома Италия. Серия А, 12 тур Рома 3 : 1 Торино Италия. Серия А, 37 тур Торино 2 : 3 Рома Италия. Серия А, 18 тур Рома 0 : 2 Торино Италия. Серия А, 20 тур Рома 3 : 2 Торино Италия. Серия А, 1 тур Торино 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 28 тур Рома 3 : 0 Торино Италия. Кубок, 1/8 финала Рома 1 : 2 Торино Италия. Серия А, 9 тур Торино 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 25 тур Рома 4 : 1 Торино Италия. Серия А, 6 тур Торино 3 : 1 Рома Италия. Серия А, 34 тур Рома 3 : 2 Торино Италия. Серия А, 15 тур Торино 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 30 тур Торино 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 11 тур Рома 3 : 0 Торино Италия. Серия А, 30 тур Рома 2 : 1 Торино Италия. Серия А, 11 тур Торино 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 32 тур Торино 1 : 2 Рома Италия. Серия А, 13 тур Рома 2 : 0 Торино Италия. Серия А, 38 тур Рома 3 : 2 Торино Италия. Серия А, 19 тур Торино 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 35 тур Рома 4 : 1 Торино Италия. Серия А, 16 тур Торино 0 : 0 Рома

Прогноз на матч «Торино» – «Рома»

Форма и турнирная мотивация команд не оставляют сомнений: «Рома» обязана побеждать. Команда Жозе Моуринью грамотно использует свои шансы, особенно против соперников без турнирной мотивации. «Торино» проводит концовку сезона без огня и результата, и вряд ли сможет остановить атакующую линию гостей. Учитывая оборонительные проблемы хозяев и атакующую стабильность «Ромы», прогноз: победа гостей со счeтом 2:0.

Рекомендованные ставки: