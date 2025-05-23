В заключительном туре чемпионата Испании мадридский «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Сосьедад». Хозяева гарантировали себе второе место, но стремятся завершить сезон яркой победой перед своими болельщиками. «Сосьедад» занимает 11-ю строчку и уже не решает турнирных задач, но имеет мотивацию для достойного завершения сезона. Обе команды демонстрируют нестабильность в обороне, но «Реал» компенсирует это мощной атакой, особенно в домашних матчах, где регулярно радует зрителей голами.

«Реал»

Мадридский гранд уверенно завершает сезон, имея в активе 81 очко и вторую строчку. За последние 5 матчей команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и при этом пропустила 10 (2.00). Команда Карло Анчелотти делает ставку на атакующий футбол, где ключевую роль играет Килиан Мбаппе, уже оформивший 41 гол за сезон. На своeм поле «Реал» одержал три победы подряд, включая результативные встречи с «Сельтой» (3:2) и «Мальоркой» (2:1). Проблемой остаeтся слабая игра в обороне, что делает каждый матч открытым и непредсказуемым.

«Реал Сосьедад»

Баски проводят нестабильный сезон, особенно во второй его половине. После 37 туров у команды 46 очков и 11-е место. В последних 5 матчах забито всего 3 гола (0.60 за игру), при этом пропущено 8 (1.60). Команда страдает от нехватки креативности в атаке и допускает ошибки в защите. Победа 3:2 над «Жироной» стала первой результативной игрой после нескольких неудачных матчей без забитых голов. Несмотря на общий спад, команда способна навязать борьбу в отдельных эпизодах, особенно через Ойарсабаля, лучшего бомбардира коллектива.

Факты о командах:

«Реал»

Забивает в 15 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 матчах: 12 голов (в среднем 2.40), 10 пропущено (2.00)

Побеждает в 3 последних домашних матчах

«Реал Сосьедад»

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах: 3 гола (в среднем 0.60), 8 пропущено (1.60)

Имеет 46 очков и не борется за еврокубки

Личные встречи 69% (22) 16% (5) 16% (5) 78 Забитых мячей 39 2.44 В среднем за матч 1.22 5:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 4:4 Испания. Кубок, 1/2 финала Реал 4 : 4 Реал Сосьедад Испания. Кубок, 1/2 финала Реал Сосьедад 0 : 1 Реал Испания. Примера, 5 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Реал Испания. Примера, 33 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Реал Испания. Примера, 5 тур Реал 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 33 тур Реал Сосьедад 2 : 0 Реал Испания. Примера, 19 тур Реал 0 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 27 тур Реал 4 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 16 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Реал Испания. Примера, 25 тур Реал 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 2 тур Реал Сосьедад 0 : 0 Реал Испания. Примера, 30 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Реал Испания. Кубок, 1/4 финала Реал 3 : 4 Реал Сосьедад Испания. Примера, 14 тур Реал 3 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 37 тур Реал Сосьедад 3 : 1 Реал Испания. Примера, 18 тур Реал 0 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур Реал 5 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 4 тур Реал Сосьедад 1 : 3 Реал Испания. Примера, 20 тур Реал 3 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 1 тур Реал Сосьедад 0 : 3 Реал Испания. Примера, 36 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Реал Испания. Примера, 17 тур Реал 3 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур Реал 4 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 2 тур Реал Сосьедад 4 : 2 Реал Испания. Примера, 32 тур Реал Сосьедад 0 : 4 Реал Испания. Примера, 13 тур Реал 5 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 37 тур Реал Сосьедад 3 : 3 Реал Испания. Примера, 18 тур Реал 4 : 3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 30 тур Реал 5 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 11 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Реал Испания. Примера, 22 тур Реал 4 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 3 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Реал

Прогноз на матч «Реал» – «Реал Сосьедад»

Хозяева мотивированы закончить сезон победой, продолжая атакующую модель игры с большим числом моментов. При слабой обороне гостей, реализация у «Реала» не вызывает сомнений. Учитывая нестабильность басков в защите, наиболее вероятным выглядит уверенная победа хозяев с разницей в два мяча. При этом учитывая общий характер последних матчей «Реала», возможен и пропущенный гол.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Реала»

Рекомендованные ставки: