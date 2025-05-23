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Прогноз на точный счёт матча «Реал» – «Реал Сосьедад»: Ла Лига, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:02
Реал - Реал Сосьедад
24 мая 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 38 тур
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6.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Реала»
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В заключительном туре чемпионата Испании мадридский «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Сосьедад». Хозяева гарантировали себе второе место, но стремятся завершить сезон яркой победой перед своими болельщиками. «Сосьедад» занимает 11-ю строчку и уже не решает турнирных задач, но имеет мотивацию для достойного завершения сезона. Обе команды демонстрируют нестабильность в обороне, но «Реал» компенсирует это мощной атакой, особенно в домашних матчах, где регулярно радует зрителей голами.

«Реал»

Мадридский гранд уверенно завершает сезон, имея в активе 81 очко и вторую строчку. За последние 5 матчей команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и при этом пропустила 10 (2.00). Команда Карло Анчелотти делает ставку на атакующий футбол, где ключевую роль играет Килиан Мбаппе, уже оформивший 41 гол за сезон. На своeм поле «Реал» одержал три победы подряд, включая результативные встречи с «Сельтой» (3:2) и «Мальоркой» (2:1). Проблемой остаeтся слабая игра в обороне, что делает каждый матч открытым и непредсказуемым.

«Реал Сосьедад»

Баски проводят нестабильный сезон, особенно во второй его половине. После 37 туров у команды 46 очков и 11-е место. В последних 5 матчах забито всего 3 гола (0.60 за игру), при этом пропущено 8 (1.60). Команда страдает от нехватки креативности в атаке и допускает ошибки в защите. Победа 3:2 над «Жироной» стала первой результативной игрой после нескольких неудачных матчей без забитых голов. Несмотря на общий спад, команда способна навязать борьбу в отдельных эпизодах, особенно через Ойарсабаля, лучшего бомбардира коллектива.

Факты о командах:

«Реал»

  • Забивает в 15 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 матчах: 12 голов (в среднем 2.40), 10 пропущено (2.00)
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах

«Реал Сосьедад»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 3 гола (в среднем 0.60), 8 пропущено (1.60)
  • Имеет 46 очков и не борется за еврокубки

Личные встречи
69% (22)
16% (5)
16% (5)
78
Забитых мячей
39
2.44
В среднем за матч
1.22
5:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
4 : 4
01.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
0 : 1
26.02.2025
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
14.09.2024
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
26.04.2024
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
2 : 1
17.09.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
02.05.2023
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
0 : 0
29.01.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Реал
4 : 1
05.03.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
04.12.2021
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1 : 1
01.03.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.09.2020
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.06.2020
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 4
06.02.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 1
23.11.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
12.05.2019
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 2
06.01.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5 : 2
10.02.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
17.09.2017
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
3 : 0
29.01.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
21.08.2016
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
30.04.2016
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
3 : 1
30.12.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4 : 1
31.01.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
31.08.2014
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
05.04.2014
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
5 : 1
09.11.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
26.05.2013
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 3
06.01.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
24.03.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.10.2011
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Реал
4 : 1
06.02.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.09.2010
Реал
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Прогноз на матч «Реал» – «Реал Сосьедад»

Хозяева мотивированы закончить сезон победой, продолжая атакующую модель игры с большим числом моментов. При слабой обороне гостей, реализация у «Реала» не вызывает сомнений. Учитывая нестабильность басков в защите, наиболее вероятным выглядит уверенная победа хозяев с разницей в два мяча. При этом учитывая общий характер последних матчей «Реала», возможен и пропущенный гол.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Реала»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Реала» на коэффициент 6.00
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 на коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.75

6.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Реала»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Сосьедад Реал
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