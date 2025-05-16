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Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Байер»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:35
Майнц - Байер
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.70
Точный счёт 2:1 в пользу «Байера»
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17 мая на «Мева Арене» пройдeт заключительный матч сезона Бундеслиги между «Майнцем» и «Байером». Обе команды провели яркий сезон и сохраняют интригу до финального тура: «Байер» борется за второе место, а «Майнц» – за попадание в еврокубковую зону. Соперники подходят к игре с мотивацией и атакующим настроем, а значит, матч должен получиться открытым и результативным.

«Майнц»

«Майнц» набрал форму под конец сезона, выиграв у «Бохума» 4:1 в прошлом туре. Команда забила 7 мячей за последние 5 игр и играет в атакующем ключе, особенно на домашнем стадионе. Лидер нападения – Йонатан Буркардт, с 18 мячами в 29 встречах.Однако главной проблемой остаeтся оборона – 9 пропущенных мячей за 5 последних матчей. Команда пропускает в 10 играх подряд и пока не демонстрирует стабильности в позиционной защите. Несмотря на это, «Майнц» не боится играть первым номером и способен доставить немало хлопот любому сопернику.

«Байер»

«Байер» идeт на втором месте и нацелен на победу, чтобы удержать позицию. В последних турах команда забивает стабильно – 7 голов за 5 матчей. Патрик Шик вновь демонстрирует форму – 25 мячей за сезон, и остаeтся ключевой фигурой в атаке.Защита «Байера» не всегда справляется с давлением – столько же, сколько и забито, команда пропустила за последние 5 туров. Это делает матчи с их участием насыщенными и непредсказуемыми. Однако уровень организации и качество состава позволяют бьeркцам быть фаворитами почти в любой игре.

Факты о командах:

«Майнц»

  • Пропускает в 10 матчах подряд

  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)

  • 51 очко, 6-е место

  • Победа 4:1 в последнем туре

«Байер»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола за игру, 1.4 – пропущенных
  • 68 очков, 2-е место
  • Шик – 25 голов за сезон

Личные встречи
28% (9)
13% (4)
59% (19)
37
Забитых мячей
56
1.16
В среднем за матч
1.75
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 0
14.01.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
2 : 1
23.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
0 : 3
30.09.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2 : 3
19.02.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
0 : 3
27.08.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3 : 2
18.02.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 0
25.09.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2 : 2
13.02.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
0 : 1
17.10.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 0
27.06.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0 : 1
21.12.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 5
08.02.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1 : 0
23.09.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2 : 0
28.01.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3 : 1
09.09.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
0 : 2
25.02.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 3
24.09.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3 : 1
28.02.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 0
23.09.2015
Майнц
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
2 : 3
11.04.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
0 : 0
08.11.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
0 : 1
01.03.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
1 : 4
21.09.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
1 : 0
09.03.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 2
20.10.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
3 : 2
22.01.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2 : 0
07.08.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 1
13.03.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0 : 1
24.10.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
4 : 2
16.01.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2 : 2
08.08.2009
Байер
Германия. Кубок, 1/2 финала
Байер
4 : 1
21.04.2009
Майнц
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Прогноз на матч «Майнц» – «Байер»

Обе команды идут в атакующем стиле и имеют проблемы в защите. «Майнц» силeн дома, но слишком часто допускает ошибки у своих ворот. «Байер» действует увереннее в созидании и обладает более классной линией атаки. В условиях, когда обе команды играют с турнирной мотивацией, логично ожидать матч с обменом голами и минимальной победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Байера»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Байера» – коэффициент 6.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.70
Точный счёт 2:1 в пользу «Байера»
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Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Байер Майнц
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