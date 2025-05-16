17 мая на «Мева Арене» пройдeт заключительный матч сезона Бундеслиги между «Майнцем» и «Байером». Обе команды провели яркий сезон и сохраняют интригу до финального тура: «Байер» борется за второе место, а «Майнц» – за попадание в еврокубковую зону. Соперники подходят к игре с мотивацией и атакующим настроем, а значит, матч должен получиться открытым и результативным.
«Майнц»
«Майнц» набрал форму под конец сезона, выиграв у «Бохума» 4:1 в прошлом туре. Команда забила 7 мячей за последние 5 игр и играет в атакующем ключе, особенно на домашнем стадионе. Лидер нападения – Йонатан Буркардт, с 18 мячами в 29 встречах.Однако главной проблемой остаeтся оборона – 9 пропущенных мячей за 5 последних матчей. Команда пропускает в 10 играх подряд и пока не демонстрирует стабильности в позиционной защите. Несмотря на это, «Майнц» не боится играть первым номером и способен доставить немало хлопот любому сопернику.
«Байер»
«Байер» идeт на втором месте и нацелен на победу, чтобы удержать позицию. В последних турах команда забивает стабильно – 7 голов за 5 матчей. Патрик Шик вновь демонстрирует форму – 25 мячей за сезон, и остаeтся ключевой фигурой в атаке.Защита «Байера» не всегда справляется с давлением – столько же, сколько и забито, команда пропустила за последние 5 туров. Это делает матчи с их участием насыщенными и непредсказуемыми. Однако уровень организации и качество состава позволяют бьeркцам быть фаворитами почти в любой игре.
Факты о командах:
«Майнц»
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Пропускает в 10 матчах подряд
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В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
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51 очко, 6-е место
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Победа 4:1 в последнем туре
«Байер»
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.4 гола за игру, 1.4 – пропущенных
- 68 очков, 2-е место
- Шик – 25 голов за сезон
Прогноз на матч «Майнц» – «Байер»
Обе команды идут в атакующем стиле и имеют проблемы в защите. «Майнц» силeн дома, но слишком часто допускает ошибки у своих ворот. «Байер» действует увереннее в созидании и обладает более классной линией атаки. В условиях, когда обе команды играют с турнирной мотивацией, логично ожидать матч с обменом голами и минимальной победой гостей.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Байера»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Байера» – коэффициент 6.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 – коэффициент 1.90