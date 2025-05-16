17 мая на «Мева Арене» пройдeт заключительный матч сезона Бундеслиги между «Майнцем» и «Байером». Обе команды провели яркий сезон и сохраняют интригу до финального тура: «Байер» борется за второе место, а «Майнц» – за попадание в еврокубковую зону. Соперники подходят к игре с мотивацией и атакующим настроем, а значит, матч должен получиться открытым и результативным.

«Майнц»

«Майнц» набрал форму под конец сезона, выиграв у «Бохума» 4:1 в прошлом туре. Команда забила 7 мячей за последние 5 игр и играет в атакующем ключе, особенно на домашнем стадионе. Лидер нападения – Йонатан Буркардт, с 18 мячами в 29 встречах.Однако главной проблемой остаeтся оборона – 9 пропущенных мячей за 5 последних матчей. Команда пропускает в 10 играх подряд и пока не демонстрирует стабильности в позиционной защите. Несмотря на это, «Майнц» не боится играть первым номером и способен доставить немало хлопот любому сопернику.

«Байер»

«Байер» идeт на втором месте и нацелен на победу, чтобы удержать позицию. В последних турах команда забивает стабильно – 7 голов за 5 матчей. Патрик Шик вновь демонстрирует форму – 25 мячей за сезон, и остаeтся ключевой фигурой в атаке.Защита «Байера» не всегда справляется с давлением – столько же, сколько и забито, команда пропустила за последние 5 туров. Это делает матчи с их участием насыщенными и непредсказуемыми. Однако уровень организации и качество состава позволяют бьeркцам быть фаворитами почти в любой игре.

Факты о командах:

«Майнц»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)

51 очко, 6-е место

Победа 4:1 в последнем туре

«Байер»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за игру, 1.4 – пропущенных

68 очков, 2-е место

Шик – 25 голов за сезон

Личные встречи 28% (9) 13% (4) 59% (19) 37 Забитых мячей 56 1.16 В среднем за матч 1.75 3:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 17 тур Байер 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 23 тур Байер 2 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 6 тур Майнц 0 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 21 тур Байер 2 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 4 тур Майнц 0 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 3 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 6 тур Байер 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур Байер 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 4 тур Майнц 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 34 тур Байер 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 17 тур Майнц 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 21 тур Майнц 1 : 5 Байер Германия. Бундеслига, 4 тур Байер 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Байер 2 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 3 тур Майнц 3 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 22 тур Байер 0 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 5 тур Майнц 2 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 3 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 6 тур Байер 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 28 тур Майнц 2 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 11 тур Байер 0 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 23 тур Байер 0 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 6 тур Майнц 1 : 4 Байер Германия. Бундеслига, 25 тур Майнц 1 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 8 тур Байер 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 18 тур Байер 3 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 1 тур Майнц 2 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 26 тур Майнц 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 9 тур Байер 0 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 18 тур Байер 4 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 1 тур Майнц 2 : 2 Байер Германия. Кубок, 1/2 финала Байер 4 : 1 Майнц

Прогноз на матч «Майнц» – «Байер»

Обе команды идут в атакующем стиле и имеют проблемы в защите. «Майнц» силeн дома, но слишком часто допускает ошибки у своих ворот. «Байер» действует увереннее в созидании и обладает более классной линией атаки. В условиях, когда обе команды играют с турнирной мотивацией, логично ожидать матч с обменом голами и минимальной победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Байера»

Рекомендованные ставки: