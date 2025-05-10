11 мая на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 36-го тура Серии А между лидером чемпионата «Наполи» и «Дженоа». Хозяева уверенно движутся к чемпионскому титулу, демонстрируя качественную игру как в атаке, так и в обороне. Гости же в последних турах испытывают спад и стараются набрать очки для спокойного завершения сезона, но задачей будет не допустить крупного поражения.
«Наполи»
«Наполи» набрал отличную форму: команда занимает 1-е место с 77 очками после 35 туров, имея в активе 23 победы. Коллектив выиграл четыре матча подряд и отличается высокой стабильностью. За последние 5 матчей «Наполи» забил 8 голов и пропустил лишь один, что демонстрирует надeжность обороны и уверенность в завершении атак. Скотт Мактоминей является ключевым бомбардиром с 12 мячами за 33 игры. Важно, что «Наполи» не пропускает уже четыре матча подряд и показывает отличную игру на домашнем стадионе.
«Дженоа»
«Дженоа» располагается на 13-й строчке с 39 очками. Команда переживает неудачный отрезок, проиграв три матча подряд, причeм всего два гола было забито за последние 5 игр. Андреа Пинамонти остаeтся лучшим бомбардиром с 9 мячами в активе. Оборона гостей выглядит нестабильно: в трeх последних встречах команда обязательно пропускала, а в целом за 5 матчей в их воротах оказалось 5 мячей. Выездные матчи традиционно даются «Дженоа» с трудом, что снова может сказаться на результате.
Факты о командах:
«Наполи»
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Не пропускает в 4 последних матчах.
- Забивает в 6 последних матчах.
- В среднем: 1.60 гола за игру в атаке и 0.20 – в защите (последние 5 игр).
«Дженоа»
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Пропускает в 3 последних матчах.
- В среднем: 0.40 гола за игру в атаке и 1.00 – в защите (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Наполи» – «Дженоа»
Исходя из текущей формы и статистики, «Наполи» имеет явное преимущество и должен без особых проблем брать три очка. Отличная оборонительная серия и мощное нападение позволяют ожидать уверенной победы. «Дженоа» выглядит слишком пассивно в атаке и вряд ли сможет удивить хозяев поля. Вероятен сценарий, где «Наполи» забьeт дважды и удержит ворота на замке.
Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Наполи».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:0 в пользу «Наполи» – коэффициент 6.50
- Победа «Наполи» всухую – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.85