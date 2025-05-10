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Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Дженоа»: Серия А, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:41
Наполи - Дженоа
11 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 36 тур
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6.5
Точный счет 2:0 в пользу «Наполи»
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11 мая на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 36-го тура Серии А между лидером чемпионата «Наполи» и «Дженоа». Хозяева уверенно движутся к чемпионскому титулу, демонстрируя качественную игру как в атаке, так и в обороне. Гости же в последних турах испытывают спад и стараются набрать очки для спокойного завершения сезона, но задачей будет не допустить крупного поражения.

«Наполи»

«Наполи» набрал отличную форму: команда занимает 1-е место с 77 очками после 35 туров, имея в активе 23 победы. Коллектив выиграл четыре матча подряд и отличается высокой стабильностью. За последние 5 матчей «Наполи» забил 8 голов и пропустил лишь один, что демонстрирует надeжность обороны и уверенность в завершении атак. Скотт Мактоминей является ключевым бомбардиром с 12 мячами за 33 игры. Важно, что «Наполи» не пропускает уже четыре матча подряд и показывает отличную игру на домашнем стадионе.

«Дженоа»

«Дженоа» располагается на 13-й строчке с 39 очками. Команда переживает неудачный отрезок, проиграв три матча подряд, причeм всего два гола было забито за последние 5 игр. Андреа Пинамонти остаeтся лучшим бомбардиром с 9 мячами в активе. Оборона гостей выглядит нестабильно: в трeх последних встречах команда обязательно пропускала, а в целом за 5 матчей в их воротах оказалось 5 мячей. Выездные матчи традиционно даются «Дженоа» с трудом, что снова может сказаться на результате.

Факты о командах:

«Наполи»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Не пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • В среднем: 1.60 гола за игру в атаке и 0.20 – в защите (последние 5 игр).

«Дженоа»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем: 0.40 гола за игру в атаке и 1.00 – в защите (последние 5 игр).

Личные встречи
53% (18)
26% (9)
21% (7)
60
Забитых мячей
36
1.76
В среднем за матч
1.06
6:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 2
11.05.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 2
21.12.2024
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
17.02.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 2
16.09.2023
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
3 : 0
15.05.2022
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 2
29.08.2021
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 1
06.02.2021
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6 : 0
27.09.2020
Дженоа
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
1 : 2
08.07.2020
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0 : 0
09.11.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 1
07.04.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 2
10.11.2018
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1 : 0
18.03.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2 : 3
25.10.2017
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
10.02.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2016
Наполи
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 1
20.03.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 0
01.11.2015
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
26.01.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
1 : 2
31.08.2014
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
24.02.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 2
28.09.2013
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2 : 0
07.04.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 4
11.11.2012
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
3 : 2
29.01.2012
Наполи
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6 : 1
21.12.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
1 : 0
30.04.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
11.12.2010
Наполи
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
0 : 0
30.01.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
4 : 1
13.09.2009
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
0 : 1
22.02.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
3 : 2
05.10.2008
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
27.02.2008
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
1 : 2
30.09.2007
Дженоа
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Прогноз на матч «Наполи» – «Дженоа»

Исходя из текущей формы и статистики, «Наполи» имеет явное преимущество и должен без особых проблем брать три очка. Отличная оборонительная серия и мощное нападение позволяют ожидать уверенной победы. «Дженоа» выглядит слишком пассивно в атаке и вряд ли сможет удивить хозяев поля. Вероятен сценарий, где «Наполи» забьeт дважды и удержит ворота на замке.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Наполи».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Наполи» – коэффициент 6.50
  • Победа «Наполи» всухую – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.5
Точный счет 2:0 в пользу «Наполи»
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Дженоа Наполи
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