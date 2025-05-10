11 мая на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 36-го тура Серии А между лидером чемпионата «Наполи» и «Дженоа». Хозяева уверенно движутся к чемпионскому титулу, демонстрируя качественную игру как в атаке, так и в обороне. Гости же в последних турах испытывают спад и стараются набрать очки для спокойного завершения сезона, но задачей будет не допустить крупного поражения.

«Наполи»

«Наполи» набрал отличную форму: команда занимает 1-е место с 77 очками после 35 туров, имея в активе 23 победы. Коллектив выиграл четыре матча подряд и отличается высокой стабильностью. За последние 5 матчей «Наполи» забил 8 голов и пропустил лишь один, что демонстрирует надeжность обороны и уверенность в завершении атак. Скотт Мактоминей является ключевым бомбардиром с 12 мячами за 33 игры. Важно, что «Наполи» не пропускает уже четыре матча подряд и показывает отличную игру на домашнем стадионе.

«Дженоа»

«Дженоа» располагается на 13-й строчке с 39 очками. Команда переживает неудачный отрезок, проиграв три матча подряд, причeм всего два гола было забито за последние 5 игр. Андреа Пинамонти остаeтся лучшим бомбардиром с 9 мячами в активе. Оборона гостей выглядит нестабильно: в трeх последних встречах команда обязательно пропускала, а в целом за 5 матчей в их воротах оказалось 5 мячей. Выездные матчи традиционно даются «Дженоа» с трудом, что снова может сказаться на результате.

Факты о командах:

«Наполи»

Побеждает в 4 последних матчах.

Не пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 6 последних матчах.

В среднем: 1.60 гола за игру в атаке и 0.20 – в защите (последние 5 игр).

«Дженоа»

Проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

В среднем: 0.40 гола за игру в атаке и 1.00 – в защите (последние 5 игр).

Личные встречи 53% (18) 26% (9) 21% (7) 60 Забитых мячей 36 1.76 В среднем за матч 1.06 6:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 36 тур Наполи 2 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 17 тур Дженоа 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 25 тур Наполи 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 4 тур Дженоа 2 : 2 Наполи Италия. Серия А, 37 тур Наполи 3 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 2 тур Дженоа 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 21 тур Дженоа 2 : 1 Наполи Италия. Серия А, 2 тур Наполи 6 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 31 тур Дженоа 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 12 тур Наполи 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 31 тур Наполи 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 12 тур Дженоа 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 29 тур Наполи 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 10 тур Дженоа 2 : 3 Наполи Италия. Серия А, 24 тур Наполи 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 5 тур Дженоа 0 : 0 Наполи Италия. Серия А, 30 тур Наполи 3 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 11 тур Дженоа 0 : 0 Наполи Италия. Серия А, 20 тур Наполи 2 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 1 тур Дженоа 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 25 тур Наполи 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 6 тур Дженоа 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 31 тур Наполи 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 12 тур Дженоа 2 : 4 Наполи Италия. Серия А, 20 тур Дженоа 3 : 2 Наполи Италия. Серия А, 1 тур Наполи 6 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 35 тур Наполи 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 16 тур Дженоа 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 22 тур Наполи 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 3 тур Дженоа 4 : 1 Наполи Италия. Серия А, 25 тур Наполи 0 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 6 тур Дженоа 3 : 2 Наполи Италия. Серия А, 25 тур Дженоа 2 : 0 Наполи Италия. Серия А, 6 тур Наполи 1 : 2 Дженоа

Прогноз на матч «Наполи» – «Дженоа»

Исходя из текущей формы и статистики, «Наполи» имеет явное преимущество и должен без особых проблем брать три очка. Отличная оборонительная серия и мощное нападение позволяют ожидать уверенной победы. «Дженоа» выглядит слишком пассивно в атаке и вряд ли сможет удивить хозяев поля. Вероятен сценарий, где «Наполи» забьeт дважды и удержит ворота на замке.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Наполи».

Рекомендованные ставки: