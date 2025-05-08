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Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Болонья»: Серия А, 9 мая 2025

08 мая 2025 10:40
Милан - Болонья
14 мая 2025, среда 22:00 | Италия. Кубок, Финал
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6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Милан»
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9 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится центральный матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за место в еврокубках, что придаeт матчу особую важность. «Милан», набравший отличную форму к концу сезона, стремится удержать победный ритм, а «Болонья» продолжает удивлять своей стабильностью и цепкостью, не проигрывая три матча подряд. Ожидается зрелищная и напряжeнная игра с высокой ценой ошибки.

«Милан»

«Милан» после 35 туров занимает 9-е место с 57 очками и имеет реальные шансы подняться выше к концу сезона. В последней игре команда одержала важную выездную победу над «Дженоа» (2:1). В последних 5 матчах «Милан» продемонстрировал высокую результативность – 11 голов (средний показатель 2.2 за игру), при этом пропустив всего 2 мяча (0.4 за игру). Особенно стоит отметить Кристиана Пулишича, который забил 16 голов в сезоне и остаeтся главным оружием команды в атаке. «Милан» выигрывает третий матч подряд и демонстрирует хорошую форму в обороне и атаке, что делает их фаворитом предстоящей встречи.

«Болонья»

«Болонья» идeт на 7-м месте с 62 очками и продолжает бороться за топ-6. В последнем матче команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), продлив серию без поражений до трeх игр. В последних 5 матчах «Болонья» забила всего 4 гола (0.8 за игру), но и пропустила лишь 4 мяча (0.8 за игру). Главная угроза в атаке – Риккардо Орсолини, на счету которого 14 голов. Хотя команда демонстрирует крепкую оборону, результативность в последних матчах не впечатляет, что может сказаться в игре против команды с высоким атакующим потенциалом, такой как «Милан».

Факты о командах

«Милан»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за матч.
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Занимает 9-е место с 57 очками после 35 туров.

«Болонья»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.8 гола за матч.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Занимает 7-е место с 62 очками после 35 туров.

Личные встречи
66% (21)
25% (8)
9% (3)
60
Забитых мячей
27
1.88
В среднем за матч
0.84
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 1
09.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 1
27.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.08.2023
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
15.04.2023
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 0
27.08.2022
Болонья
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0 : 0
04.04.2022
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 4
23.10.2021
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 0
21.09.2020
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
5 : 1
18.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 3
08.12.2019
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
06.05.2019
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
1 : 2
29.04.2018
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 1
10.12.2017
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
21.05.2017
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2017
Милан
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 1
20.01.2013
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 3
01.09.2012
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
1 : 1
22.04.2012
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 2
11.12.2011
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
01.05.2011
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 3
12.12.2010
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 0
07.02.2010
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 0
20.09.2009
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 4
25.01.2009
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
31.08.2008
Болонья
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Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

Матч обещает быть напряжeнным, но «Милан» выглядит более убедительно как по результативности, так и по надeжности обороны. «Болонья» играет стабильно и редко проигрывает, но их атакующие показатели оставляют желать лучшего. Учитывая высокую мотивацию хозяев и их текущую форму, есть все основания полагать, что «Милан» возьмeт верх в этом матче с минимальным счeтом. Прогнозируем победу хозяев с надeжной игрой в обороне.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Милан».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Милан» – коэффициент 6.00
  • Победа «Милан» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Милан» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Милан»
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Болонья Милан
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