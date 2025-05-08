9 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится центральный матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за место в еврокубках, что придаeт матчу особую важность. «Милан», набравший отличную форму к концу сезона, стремится удержать победный ритм, а «Болонья» продолжает удивлять своей стабильностью и цепкостью, не проигрывая три матча подряд. Ожидается зрелищная и напряжeнная игра с высокой ценой ошибки.
«Милан»
«Милан» после 35 туров занимает 9-е место с 57 очками и имеет реальные шансы подняться выше к концу сезона. В последней игре команда одержала важную выездную победу над «Дженоа» (2:1). В последних 5 матчах «Милан» продемонстрировал высокую результативность – 11 голов (средний показатель 2.2 за игру), при этом пропустив всего 2 мяча (0.4 за игру). Особенно стоит отметить Кристиана Пулишича, который забил 16 голов в сезоне и остаeтся главным оружием команды в атаке. «Милан» выигрывает третий матч подряд и демонстрирует хорошую форму в обороне и атаке, что делает их фаворитом предстоящей встречи.
«Болонья»
«Болонья» идeт на 7-м месте с 62 очками и продолжает бороться за топ-6. В последнем матче команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), продлив серию без поражений до трeх игр. В последних 5 матчах «Болонья» забила всего 4 гола (0.8 за игру), но и пропустила лишь 4 мяча (0.8 за игру). Главная угроза в атаке – Риккардо Орсолини, на счету которого 14 голов. Хотя команда демонстрирует крепкую оборону, результативность в последних матчах не впечатляет, что может сказаться в игре против команды с высоким атакующим потенциалом, такой как «Милан».
Факты о командах
«Милан»
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за матч.
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Занимает 9-е место с 57 очками после 35 туров.
«Болонья»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.8 гола за матч.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Занимает 7-е место с 62 очками после 35 туров.
Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»
Матч обещает быть напряжeнным, но «Милан» выглядит более убедительно как по результативности, так и по надeжности обороны. «Болонья» играет стабильно и редко проигрывает, но их атакующие показатели оставляют желать лучшего. Учитывая высокую мотивацию хозяев и их текущую форму, есть все основания полагать, что «Милан» возьмeт верх в этом матче с минимальным счeтом. Прогнозируем победу хозяев с надeжной игрой в обороне.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Милан».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:0 в пользу «Милан» – коэффициент 6.00
- Победа «Милан» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Милан» больше 1.5 – коэффициент 2.10