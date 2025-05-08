9 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится центральный матч 36-го тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за место в еврокубках, что придаeт матчу особую важность. «Милан», набравший отличную форму к концу сезона, стремится удержать победный ритм, а «Болонья» продолжает удивлять своей стабильностью и цепкостью, не проигрывая три матча подряд. Ожидается зрелищная и напряжeнная игра с высокой ценой ошибки.

«Милан»

«Милан» после 35 туров занимает 9-е место с 57 очками и имеет реальные шансы подняться выше к концу сезона. В последней игре команда одержала важную выездную победу над «Дженоа» (2:1). В последних 5 матчах «Милан» продемонстрировал высокую результативность – 11 голов (средний показатель 2.2 за игру), при этом пропустив всего 2 мяча (0.4 за игру). Особенно стоит отметить Кристиана Пулишича, который забил 16 голов в сезоне и остаeтся главным оружием команды в атаке. «Милан» выигрывает третий матч подряд и демонстрирует хорошую форму в обороне и атаке, что делает их фаворитом предстоящей встречи.

«Болонья» идeт на 7-м месте с 62 очками и продолжает бороться за топ-6. В последнем матче команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), продлив серию без поражений до трeх игр. В последних 5 матчах «Болонья» забила всего 4 гола (0.8 за игру), но и пропустила лишь 4 мяча (0.8 за игру). Главная угроза в атаке – Риккардо Орсолини, на счету которого 14 голов. Хотя команда демонстрирует крепкую оборону, результативность в последних матчах не впечатляет, что может сказаться в игре против команды с высоким атакующим потенциалом, такой как «Милан».

Факты о командах

«Милан»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.2 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за матч.

Побеждает в 3 последних матчах.

Занимает 9-е место с 57 очками после 35 туров.

«Болонья»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.8 гола за матч.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Занимает 7-е место с 62 очками после 35 туров.

Личные встречи 66% (21) 25% (8) 9% (3) 60 Забитых мячей 27 1.88 В среднем за матч 0.84 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 36 тур Милан 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 9 тур Болонья 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 22 тур Милан 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 1 тур Болонья 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 30 тур Болонья 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 3 тур Милан 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 31 тур Милан 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 9 тур Болонья 2 : 4 Милан Италия. Серия А, 20 тур Болонья 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 1 тур Милан 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 34 тур Милан 5 : 1 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 2 : 3 Милан Италия. Серия А, 35 тур Милан 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 35 тур Болонья 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 16 тур Милан 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 37 тур Милан 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 18 тур Болонья 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 37 тур Болонья 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 18 тур Милан 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 24 тур Милан 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 5 тур Болонья 3 : 3 Милан Италия. Серия А, 21 тур Милан 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 2 тур Болонья 1 : 3 Милан Италия. Серия А, 34 тур Милан 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 15 тур Болонья 2 : 2 Милан Италия. Серия А, 35 тур Милан 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 16 тур Болонья 0 : 3 Милан Италия. Серия А, 23 тур Болонья 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 4 тур Милан 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 20 тур Болонья 1 : 4 Милан Италия. Серия А, 1 тур Милан 1 : 2 Болонья

Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

Матч обещает быть напряжeнным, но «Милан» выглядит более убедительно как по результативности, так и по надeжности обороны. «Болонья» играет стабильно и редко проигрывает, но их атакующие показатели оставляют желать лучшего. Учитывая высокую мотивацию хозяев и их текущую форму, есть все основания полагать, что «Милан» возьмeт верх в этом матче с минимальным счeтом. Прогнозируем победу хозяев с надeжной игрой в обороне.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Милан».

Рекомендованные ставки