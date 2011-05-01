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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 01 мая 2011
Милан
01.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
7'
М. Фламини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
+2
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
Д. Беретта
️️️️
А. Кассано
Красная карточка
Ф. Делла Рокка
Замена
А. Пирло
️️️️
К. Боатенг
Травма
К. Боатенг
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Г. Рамирес
️️️️
М. Рубин
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Желтая карточка
М. Мутарелли
ГОЛ! 1:0!
М. Фламини
Пас отдал
Робиньо
Травма
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Николо Черубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ПЗ
33
Маттео Рубин
ЛП
16
Габи Мудингай
ОП
20
Массимо Мутарелли
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ПП
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
51
Джакомо Беретта
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
20
Абате
90
Амброзини
20
Фламини
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
99
Кассано
4-2-3-1
2
Вивиано
18
Морас
3
Бритос
90
Портанова
3
Черубин
16
Мудингай
20
Мутарелли
69
Меджиорини
8
Экдаль
33
Рубин
9
Ди Вайо
99
Кассано
51
Беретта
51
Беретта
99
Кассано
27
Боатенг
21
Пирло
21
Пирло
27
Боатенг
69
Меджиорини
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
69
Меджиорини
33
Рубин
11
Рамирес
11
Рамирес
33
Рубин
8
Экдаль
77
Хименес
77
Хименес
8
Экдаль
Остались в запасе
Милан
Болонья
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Милан - Болонья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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