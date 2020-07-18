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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 18 июля 2020
Милан
18.07.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
5 : 1
Завершен
Болонья
10'
А. Салемакерс
24'
Х. Чалханоглу
49'
И. Беннасер
57'
А. Ребич
90+2'
Д. Калабрия
44'
Т. Томиясу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
ГОЛ! 5:1!
Д. Калабрия
Пас отдал
Р. Леау
90'
+2
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Ребич
82'
Замена
Л. Билья
️️️️
И. Беннасер
78'
75'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Р. Сориано
75'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Салемакерс
62'
Замена
Р. Леау
️️️️
З. Ибрагимович
61'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
61'
60'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Н. Домингес
59'
Замена
Г. Корбо
️️️️
Данило
59'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Т. Томиясу
ГОЛ! 4:1!
А. Ребич
Пас отдал
З. Ибрагимович
57'
Желтая карточка
А. Салемакерс
54'
Желтая карточка
С. Кьер
51'
ГОЛ! 3:1!
И. Беннасер
Пас отдал
Х. Чалханоглу
49'
44'
ГОЛ! 2:1!
Т. Томиясу
Пас отдал
Р. Сориано
35'
Желтая карточка
Н. Сансоне
ГОЛ! 2:0!
Х. Чалханоглу
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Салемакерс
Пас отдал
Т. Эрнандес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
9
Ребич
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
4-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
4
Денсвил
5
Данило
35
Дийкс
8
Домингес
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
9
Сантандер
7
Орсолини
11
Ибрагимович
27
Леау
27
Леау
11
Ибрагимович
9
Ребич
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Ребич
56
Салемакерс
33
Крунич
33
Крунич
56
Салемакерс
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
10
Беннасер
6
Билья
6
Билья
10
Беннасер
8
Домингес
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Домингес
5
Данило
95
Корбо
95
Корбо
5
Данило
5
Томиясу
15
Мбайе
15
Мбайе
5
Томиясу
21
Сориано
32
Сванберг
32
Сванберг
21
Сориано
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
Остались в запасе
Милан
Болонья
28
Марко Брешианини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Федерико Бонини
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Гари Медель
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
28
Марко Брешианини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Остались в запасе
18
Федерико Бонини
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Гари Медель
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Милан - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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