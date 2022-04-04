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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 04 апреля 2022
Милан
04.04.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Болонья
90'
+8
Желтая карточка
Р. Орсолини
83'
Замена
И. Мбайе
️️️️
М. Дийкс
82'
Замена
К. Бонифази
️️️️
Г. Медель
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
75'
71'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Сванберг
71'
Замена
Д. Касиус
️️️️
А. Хики
Замена
Ф. Кессье
️️️️
И. Беннасер
70'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
70'
60'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Барроу
Замена
А. Ребич
️️️️
Ж. Мессьяс
46'
40'
Желтая карточка
М. Дийкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
35
Митчелл Дийкс
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
4-3-1-2
1
Скорупски
5
Сумаоро
17
Медель
3
Теате
2
Хики
20
Эбишер
22
Схаутен
32
Сванберг
35
Дийкс
7
Арнаутович
99
Барроу
10
Мессьяс
9
Ребич
9
Ребич
10
Мессьяс
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
10
Беннасер
19
Кессье
19
Кессье
10
Беннасер
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
17
Медель
33
Бонифази
33
Бонифази
17
Медель
2
Хики
30
Касиус
30
Касиус
2
Хики
35
Дийкс
15
Мбайе
15
Мбайе
35
Дийкс
32
Сванберг
21
Сориано
21
Сориано
32
Сванберг
99
Барроу
7
Орсолини
7
Орсолини
99
Барроу
Остались в запасе
Милан
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Милан - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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