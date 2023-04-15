Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 15 апреля 2023
Болонья
15.04.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Милан
1'
Н. Сансоне
40'
Т. Побега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Милан
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
90'
87'
Желтая карточка
А. Вранкс
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
85'
81'
Желтая карточка
Т. Побега
81'
Замена
М. Габбиа
️️️️
М. Тиав
80'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Замена
Н. Моро
️️️️
М. Эбишер
73'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
М. Барроу
73'
Желтая карточка
Н. Домингес
70'
70'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ш. Де Кетеларе
70'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Ориги
Желтая карточка
С. Пош
58'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Н. Сансоне
57'
57'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
57'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Флоренци
55'
Желтая карточка
А. Флоренци
40'
ГОЛ! 1:1!
Т. Побега
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
С. Пош
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Никола Моро
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-1-1
1
Скорупски
77
Кирьякопулос
5
Сумаоро
26
Лукуми
4
Пош
22
Схаутен
20
Эбишер
19
Фергюсон
8
Домингес
11
Сансоне
99
Барроу
4-2-3-1
16
Меньян
24
Флоренци
12
Тиав
15
Калюлю
97
Балло-Туре
40
Вранкс
4
Побега
56
Салемакерс
17
Де Кетеларе
9
Ребич
27
Ориги
99
Барроу
22
Ликояннис
22
Ликояннис
99
Барроу
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
20
Эбишер
6
Моро
6
Моро
20
Эбишер
11
Сансоне
11
Зиркзее
11
Зиркзее
11
Сансоне
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
27
Ориги
27
Леау
27
Леау
27
Ориги
12
Тиав
46
Габбиа
46
Габбиа
12
Тиав
24
Флоренци
2
Калабрия
2
Калабрия
24
Флоренци
17
Де Кетеларе
21
Диас
21
Диас
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Болонья
Милан
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Милан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Болонья
Милан
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:23
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:23
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+