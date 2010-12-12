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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 12 декабря 2010
Болонья
12.12.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 3
Завершен
Милан
11'
К. Боатенг
37'
Робиньо
65'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
Пенальти не реализован!
М. Ди Вайо
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Замена
К. Зеедорф
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
Г. Рамирес
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Пирло
Замена
Л. Антонини
️️️️
Д. Дзамбротта
Замена
Р. Страссер
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Буске
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ф. Делла Рокка
ГОЛ! 0:2!
Робиньо
Пас отдал
К. Боатенг
Желтая карточка
Г. Мудингай
12'
Желтая карточка
К. Боатенг
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ПЗ
11
Гастон Рамирес
ЛВ
5
Федерико Казарини
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
24
Антонио Буске
ПВ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
3
Родни Страссер
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
4-3-2-1
2
Вивиано
3
Морлео
18
Морас
3
Бритос
28
Эспозито
5
Казарини
14
Делла Рокка
16
Мудингай
11
Рамирес
24
Буске
9
Ди Вайо
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
23
Бонера
13
Неста
19
Дзамбротта
8
Гаттузо
21
Пирло
90
Амброзини
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
24
Буске
8
Экдаль
8
Экдаль
24
Буске
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
14
Делла Рокка
69
Меджиорини
69
Меджиорини
14
Делла Рокка
19
Дзамбротта
7
Антонини
7
Антонини
19
Дзамбротта
8
Гаттузо
3
Страссер
3
Страссер
8
Гаттузо
27
Боатенг
10
Зеедорф
10
Зеедорф
27
Боатенг
Остались в запасе
Болонья
Милан
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
87
Бруно Монтелонго
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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