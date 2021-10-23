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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 23 октября 2021
Болонья
23.10.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 4
Завершен
Милан
49'
З. Ибрагимович (АГ)
52'
М. Барроу
16'
Р. Леау
35'
Д. Калабрия
84'
И. Беннасер
90'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
90'
ГОЛ! 2:4!
З. Ибрагимович
Пас отдал
И. Беннасер
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Г. Медель
87'
85'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Ф. Балло-Туре
84'
ГОЛ! 2:3!
И. Беннасер
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
М. Арнаутович
83'
67'
Желтая карточка
А. Салемакерс
Замена
Л. Бинкс
️️️️
М. Барроу
63'
Замена
М. Дийкс
️️️️
А. Хики
63'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Н. Домингес
63'
61'
Желтая карточка
Д. Калабрия
60'
Замена
О. Жиру
️️️️
Р. Крунич
Красная карточка
Р. Сориано
58'
ГОЛ! 2:2!
М. Барроу
Пас отдал
Р. Сориано
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
З. Ибрагимович
49'
46'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
46'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
С. Тонали
45'
+1
Желтая карточка
С. Тонали
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калабрия
Желтая карточка
М. Арнаутович
34'
Красная карточка
А. Сумаоро
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Марко Молла
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
5
Сумаоро
3
Теате
29
Де Сильвестри
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
97
Балло-Туре
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
70
Кастильехо
27
Леау
11
Ибрагимович
2
Хики
35
Дийкс
35
Дийкс
2
Хики
99
Барроу
4
Бинкс
4
Бинкс
99
Барроу
8
Домингес
22
Схаутен
22
Схаутен
8
Домингес
17
Медель
7
Орсолини
7
Орсолини
17
Медель
7
Арнаутович
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Арнаутович
97
Балло-Туре
15
Калюлю
15
Калюлю
97
Балло-Туре
16
Тонали
8
Бакайоко
8
Бакайоко
16
Тонали
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
33
Крунич
9
Жиру
9
Жиру
33
Крунич
Остались в запасе
Болонья
Милан
22
Франческо Барди
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Марко Молла
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Марко Молла
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Милан
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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