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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 21 мая 2017
Милан
21.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
69'
Ж. Деулофеу
73'
К. Хонда
90'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
Желтая карточка
П. Кутроне
90'
ГОЛ! 3:0!
Д. Лападула
90'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ж. Деулофеу
85'
ГОЛ! 2:0!
К. Хонда
73'
72'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
70'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
69'
64'
Замена
Э. Крафт
️️️️
И. Мбайе
Замена
К. Хонда
️️️️
К. Бакка
58'
56'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Л. Крейчи
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Бертолаччи
45'
15'
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Ф. Ди Франческо
6'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
18
Риккардо Монтоливо
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
11
Леонел Вангиони
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЛП
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Годфред Донса
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
30
Марко Сторари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-3-1-3
1
Доннарумма
29
Палетта
26
Романьоли
15
Гомес
11
Вангиони
91
Бертолаччи
8
Пашалич
70
Бакка
18
Лападула
10
Деулофеу
4-3-2-1
83
Миранте
15
Мбайе
35
Торосидис
22
Хеландер
5
Гастальделло
30
Донса
7
Крейчи
8
Таидер
90
Верди
29
Ди Франческо
21
Дестро
70
Бакка
3
Хонда
3
Хонда
70
Бакка
91
Бертолаччи
14
Фернандес
14
Фернандес
91
Бертолаччи
10
Деулофеу
10
Кутроне
10
Кутроне
10
Деулофеу
15
Мбайе
17
Крафт
17
Крафт
15
Мбайе
7
Крейчи
14
Риццо
14
Риццо
7
Крейчи
29
Ди Франческо
30
Оквонкво
30
Оквонкво
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Милан
Болонья
30
Марко Сторари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Милан - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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