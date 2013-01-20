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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 20 января 2013
Милан
20.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
65'
Д. Паццини
82'
Д. Паццини
84'
Ф. Мексес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Мексес
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Пас отдал
К. Боатенг
82'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Фламини
81'
Желтая карточка
И. Абате
80'
77'
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. Ньянг
77'
75'
Замена
К. Паскуато
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
65'
62'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Джилардино
51'
Замена
С. Таидер
️️️️
М. Риверола
32'
Желтая карточка
М. Пациенца
21'
Желтая карточка
А. Диаманти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-2-2
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
25
Сапата
20
Абате
20
Фламини
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
11
Паццини
99
Ньянг
4-4-1-1
30
Альярди
13
Гарич
90
Портанова
3
Черубин
15
Антонссон
24
Пациенца
30
Риверола
33
Коне
15
Перес
23
Диаманти
19
Джилардино
99
Ньянг
23
Ночерино
23
Ночерино
99
Ньянг
20
Фламини
8
Траоре
8
Траоре
20
Фламини
30
Риверола
8
Таидер
8
Таидер
30
Риверола
24
Пациенца
8
Паскуато
8
Паскуато
24
Пациенца
19
Джилардино
11
Габбиадини
11
Габбиадини
19
Джилардино
Остались в запасе
Милан
Болонья
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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