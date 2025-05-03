4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 34-го тура Ла Лиги, где мадридский «Реал» примет «Сельту». Для хозяев это важная игра в борьбе за чемпионский титул, а гости надеются закрепиться в зоне еврокубков. Обе команды подходят к матчу в хорошей атакующей форме, что делает противостояние интригующим и потенциально результативным.

«Реал»

«Реал» уверенно занимает второе место с 72 очками после 33 туров, одержав три победы подряд в Ла Лиге. Команда забивает в 11 матчах подряд в чемпионате, а в последних пяти играх отметилась шестью голами. Лидер атаки – Килиан Мбаппе, забивший 33 гола в 50 матчах, продолжает демонстрировать высокий уровень. Примечательно, что «Реал» не пропускает в трeх последних матчах Ла Лиги, показывая улучшение в обороне. Однако за последние пять матчей команда всe же пропустила пять голов, что говорит о том, что защита не всегда безупречна против команд с вариативной атакой.

«Сельта»

«Сельта» идeт на седьмом месте, набрав 46 очков. В последнем туре команда уверенно обыграла «Вильярреал» 3:0. Лидер нападения – Яго Аспас, забивший 9 голов в 27 матчах. В последних пяти играх «Сельта» забила 9 голов, показывая высокий атакующий потенциал. Однако оборона остаeтся уязвимой – за те же пять матчей команда пропустила 8 мячей. Стоит отметить, что «Сельта» забивает в 17 из 19 последних матчей, что подчеркивает стабильность атаки даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Реал»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

Не пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх в среднем 1.20 гола за матч

«Сельта»

Забивает в 17 из 19 последних матчей

В последних 5 играх в среднем 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (за 5 игр)

Личные встречи 81% (25) 10% (3) 10% (3) 90 Забитых мячей 32 2.9 В среднем за матч 1.03 7:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 7:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 34 тур Реал 3 : 2 Сельта Испания. Кубок, 1/8 финала Реал 5 : 2 Сельта Испания. Примера, 10 тур Сельта 1 : 2 Реал Испания. Примера, 28 тур Реал 4 : 0 Сельта Испания. Примера, 3 тур Сельта 0 : 1 Реал Испания. Примера, 30 тур Реал 2 : 0 Сельта Испания. Примера, 2 тур Сельта 1 : 4 Реал Испания. Примера, 30 тур Сельта 1 : 2 Реал Испания. Примера, 4 тур Реал 5 : 2 Сельта Испания. Примера, 28 тур Сельта 1 : 3 Реал Испания. Примера, 17 тур Реал 2 : 0 Сельта Испания. Примера, 24 тур Реал 2 : 2 Сельта Испания. Примера, 1 тур Сельта 1 : 3 Реал Испания. Примера, 28 тур Реал 2 : 0 Сельта Испания. Примера, 12 тур Сельта 2 : 4 Реал Испания. Примера, 37 тур Реал 6 : 0 Сельта Испания. Примера, 18 тур Сельта 2 : 2 Реал Испания. Примера, 21 тур Сельта 1 : 4 Реал Испания. Кубок, 1/4 финала Сельта 2 : 2 Реал Испания. Кубок, 1/4 финала Реал 1 : 2 Сельта Испания. Примера, 2 тур Реал 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 28 тур Реал 7 : 1 Сельта Испания. Примера, 9 тур Сельта 1 : 3 Реал Испания. Примера, 33 тур Сельта 2 : 4 Реал Испания. Примера, 14 тур Реал 3 : 0 Сельта Испания. Примера, 37 тур Сельта 2 : 0 Реал Испания. Примера, 18 тур Реал 3 : 0 Сельта Испания. Примера, 27 тур Сельта 1 : 2 Реал Испания. Кубок, 1/8 финала Реал 4 : 0 Сельта Испания. Кубок, 1/8 финала Сельта 2 : 1 Реал Испания. Примера, 8 тур Реал 2 : 0 Сельта

Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»

«Реал» подходит к матчу в отличной форме, демонстрируя надeжность в обороне и результативность в атаке. «Сельта» также показывает хорошую результативность, но при этом часто допускает ошибки в обороне. С учeтом атакующих показателей обеих команд, есть высокая вероятность обмена голами. Однако класс «Реала» на домашнем поле должен сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реал».

Рекомендованные ставки: