4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 34-го тура Ла Лиги, где мадридский «Реал» примет «Сельту». Для хозяев это важная игра в борьбе за чемпионский титул, а гости надеются закрепиться в зоне еврокубков. Обе команды подходят к матчу в хорошей атакующей форме, что делает противостояние интригующим и потенциально результативным.
«Реал»
«Реал» уверенно занимает второе место с 72 очками после 33 туров, одержав три победы подряд в Ла Лиге. Команда забивает в 11 матчах подряд в чемпионате, а в последних пяти играх отметилась шестью голами. Лидер атаки – Килиан Мбаппе, забивший 33 гола в 50 матчах, продолжает демонстрировать высокий уровень. Примечательно, что «Реал» не пропускает в трeх последних матчах Ла Лиги, показывая улучшение в обороне. Однако за последние пять матчей команда всe же пропустила пять голов, что говорит о том, что защита не всегда безупречна против команд с вариативной атакой.
«Сельта»
«Сельта» идeт на седьмом месте, набрав 46 очков. В последнем туре команда уверенно обыграла «Вильярреал» 3:0. Лидер нападения – Яго Аспас, забивший 9 голов в 27 матчах. В последних пяти играх «Сельта» забила 9 голов, показывая высокий атакующий потенциал. Однако оборона остаeтся уязвимой – за те же пять матчей команда пропустила 8 мячей. Стоит отметить, что «Сельта» забивает в 17 из 19 последних матчей, что подчеркивает стабильность атаки даже против сильных соперников.
Факты о командах
«Реал»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 11 матчах подряд
- Не пропускает в 3 последних матчах
- В последних 5 играх в среднем 1.20 гола за матч
«Сельта»
- Забивает в 17 из 19 последних матчей
- В последних 5 играх в среднем 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (за 5 игр)
Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»
«Реал» подходит к матчу в отличной форме, демонстрируя надeжность в обороне и результативность в атаке. «Сельта» также показывает хорошую результативность, но при этом часто допускает ошибки в обороне. С учeтом атакующих показателей обеих команд, есть высокая вероятность обмена голами. Однако класс «Реала» на домашнем поле должен сыграть ключевую роль.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реал».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Реал» – коэффициент 7.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Реал» больше 1.5 – коэффициент 1.65