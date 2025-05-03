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Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Сельта»: Ла Лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:25
Реал - Сельта
04 мая 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 34 тур
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7.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Реал»
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4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 34-го тура Ла Лиги, где мадридский «Реал» примет «Сельту». Для хозяев это важная игра в борьбе за чемпионский титул, а гости надеются закрепиться в зоне еврокубков. Обе команды подходят к матчу в хорошей атакующей форме, что делает противостояние интригующим и потенциально результативным.

«Реал»

«Реал» уверенно занимает второе место с 72 очками после 33 туров, одержав три победы подряд в Ла Лиге. Команда забивает в 11 матчах подряд в чемпионате, а в последних пяти играх отметилась шестью голами. Лидер атаки – Килиан Мбаппе, забивший 33 гола в 50 матчах, продолжает демонстрировать высокий уровень. Примечательно, что «Реал» не пропускает в трeх последних матчах Ла Лиги, показывая улучшение в обороне. Однако за последние пять матчей команда всe же пропустила пять голов, что говорит о том, что защита не всегда безупречна против команд с вариативной атакой.

«Сельта»

«Сельта» идeт на седьмом месте, набрав 46 очков. В последнем туре команда уверенно обыграла «Вильярреал» 3:0. Лидер нападения – Яго Аспас, забивший 9 голов в 27 матчах. В последних пяти играх «Сельта» забила 9 голов, показывая высокий атакующий потенциал. Однако оборона остаeтся уязвимой – за те же пять матчей команда пропустила 8 мячей. Стоит отметить, что «Сельта» забивает в 17 из 19 последних матчей, что подчеркивает стабильность атаки даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Реал»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх в среднем 1.20 гола за матч

«Сельта»

  • Забивает в 17 из 19 последних матчей
  • В последних 5 играх в среднем 1.80 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (за 5 игр)

Личные встречи
81% (25)
10% (3)
10% (3)
90
Забитых мячей
32
2.9
В среднем за матч
1.03
7:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 2
04.05.2025
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
5 : 2
16.01.2025
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
1 : 2
19.10.2024
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Реал
4 : 0
10.03.2024
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 1
25.08.2023
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
22.04.2023
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
1 : 4
20.08.2022
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
1 : 2
02.04.2022
Реал
Испания. Примера, 4 тур
Реал
5 : 2
12.09.2021
Сельта
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1 : 3
20.03.2021
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
02.01.2021
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2 : 2
16.02.2020
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 3
17.08.2019
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2 : 0
16.03.2019
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
2 : 4
11.11.2018
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Реал
6 : 0
12.05.2018
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
2 : 2
07.01.2018
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 4
17.05.2017
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
2 : 2
25.01.2017
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
1 : 2
18.01.2017
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Реал
2 : 1
27.08.2016
Сельта
Испания. Примера, 28 тур
Реал
7 : 1
05.03.2016
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 3
24.10.2015
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 4
26.04.2015
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 0
06.12.2014
Сельта
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
2 : 0
11.05.2014
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
3 : 0
06.01.2014
Сельта
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1 : 2
10.03.2013
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
4 : 0
10.01.2013
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
2 : 1
13.12.2012
Реал
Испания. Примера, 8 тур
Реал
2 : 0
20.10.2012
Сельта
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Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»

«Реал» подходит к матчу в отличной форме, демонстрируя надeжность в обороне и результативность в атаке. «Сельта» также показывает хорошую результативность, но при этом часто допускает ошибки в обороне. С учeтом атакующих показателей обеих команд, есть высокая вероятность обмена голами. Однако класс «Реала» на домашнем поле должен сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реал».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Реал» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Реал» больше 1.5 – коэффициент 1.65

7.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Реал»
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Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Сельта Реал
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