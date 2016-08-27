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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 27 августа 2016
Реал
27.08.2016, суббота, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
60'
А. Мората
81'
Т. Кроос
67'
Ф. Орельяна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
85'
Замена
П. Систо
️️️️
Н. Радойя
ГОЛ! 2:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Л. Васкес
81'
Замена
М. Диас
️️️️
А. Мората
77'
77'
Замена
П. Шейх
️️️️
Д. Васс
73'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
Х. Родригес
️️️️
Л. Модрич
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Д. Гуидетти
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
60'
55'
Желтая карточка
Х. Кастро
52'
Желтая карточка
У. Мальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
22
Неманья Радойя
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касилья
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
18
Бэйл
21
Мората
4-1-2-2-1
1
Альварес
22
Мальо
14
Ронкалья
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Бонгонда
11
Гуидетти
14
Модрич
23
Родригес
23
Родригес
14
Модрич
10
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
10
Асенсио
21
Мората
9
Диас
9
Диас
21
Мората
10
Васс
24
Шейх
24
Шейх
10
Васс
22
Радойя
77
Систо
77
Систо
22
Радойя
11
Гуидетти
10
Аспас
10
Аспас
11
Гуидетти
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Бернабеу
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