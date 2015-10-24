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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 24 октября 2015
Сельта
24.10.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 3
Завершен
Реал
85'
Нолито
8'
К. Роналду
23'
Данило
90+5'
Марсело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Марсело
Пас отдал
Д. Черышев
ГОЛ! 1:2!
Нолито
Пас отдал
К. Планас
85'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Ф. Орельяна
82'
Замена
К. Планас
️️️️
П. Эрнандес
81'
80'
Замена
Начо
️️️️
Л. Модрич
70'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Хесе
Замена
Н. Радойя
️️️️
Д. Васс
67'
62'
Замена
Иско
️️️️
Л. Васкес
Желтая карточка
Нолито
61'
Желтая карточка
Я. Аспас
57'
Желтая карточка
А. Фернандес
57'
Желтая карточка
П. Эрнандес
57'
Вторая желтая
Г. Кабрал
57'
52'
Желтая карточка
Л. Васкес
Желтая карточка
Г. Кабрал
37'
23'
ГОЛ! 0:2!
Данило
Пас отдал
Хесе
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
21
Гомес
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Аспас
3
Нолито
4-1-2-2-1
1
Навас
13
Данило
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
10
Хесе
7
Роналду
19
Эрнандес
21
Планас
21
Планас
19
Эрнандес
10
Васс
22
Радойя
22
Радойя
10
Васс
14
Орельяна
11
Гуидетти
11
Гуидетти
14
Орельяна
14
Модрич
6
Начо
6
Начо
14
Модрич
17
Васкес
22
Иско
22
Иско
17
Васкес
10
Хесе
90
Черышев
90
Черышев
10
Хесе
Остались в запасе
Сельта
Реал
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сельта - Реал
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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