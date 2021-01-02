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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 02 января 2021
Реал
02.01.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
6'
Л. Васкес
53'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
90'
+1
Желтая карточка
Каземиро
87'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
85'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Л. Модрич
85'
Замена
Винисиус
️️️️
Д. Карвахаль
85'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
84'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Асенсио
74'
64'
Замена
М. Баэса
️️️️
Нолито
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Л. Васкес
53'
51'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
Начо
50'
42'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Желтая карточка
М. Асенсио
38'
10'
Желтая карточка
Б. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Л. Васкес
Пас отдал
М. Асенсио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
6
Начо
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
24
Мурильо
14
Араужо
15
Оласа
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
14
Карвахаль
7
Винисиус
7
Винисиус
14
Карвахаль
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
20
Модрич
8
Эдегор
8
Эдегор
20
Модрич
10
Асенсио
10
Азар
10
Азар
10
Асенсио
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
3
Нолито
8
Баэса
8
Баэса
3
Нолито
10
Аспас
8
Бельтран
8
Бельтран
10
Аспас
Остались в запасе
Реал
Сельта
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реал - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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