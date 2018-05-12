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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 12 мая 2018
Реал
12.05.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 37 тур
6 : 0
Завершен
Сельта
13'
Г. Бэйл
30'
Г. Бэйл
32'
Иско
52'
А. Хакими
74'
С. Гомес (АГ)
81'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
84'
Желтая карточка
У. Мальо
ГОЛ! 6:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Б. Майорал
81'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
С. Гомес
74'
ГОЛ! 4:0!
А. Хакими
Пас отдал
К. Бензема
52'
ГОЛ! 3:0!
Иско
Пас отдал
Т. Кроос
32'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
2
Хакими
5
Каземиро
18
Бэйл
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
9
Бензема
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
14
Ронкалья
21
Гомес
17
Кастро
10
Васс
19
Санчес
68
Лоботка
10
Мендес
9
Гомес
15
Бойе
Остались в запасе
Реал
Сельта
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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