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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 20 марта 2021
Сельта
20.03.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
1 : 3
Завершен
Реал
40'
С. Мина
20'
К. Бензема
30'
К. Бензема
90+3'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Х. Фонтан
️️️️
А. Солари
90'
+1
Желтая карточка
А. Солари
85'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Б. Мендес
84'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Д. Мурильо
84'
80'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
Д. Суарес
78'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
71'
71'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
70'
Желтая карточка
Начо
ГОЛ! 1:2!
С. Мина
Пас отдал
Д. Суарес
40'
39'
Желтая карточка
Т. Кроос
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Желтая карточка
Р. Тапиа
25'
22'
Желтая карточка
Винисиус
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-1-2-3
25
Вильяр
24
Мартин
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
3-1-3-2-1
1
Куртуа
19
Варан
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
Солари
3
Фонтан
3
Фонтан
Солари
10
Мендес
8
Бельтран
8
Бельтран
10
Мендес
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
24
Мурильо
14
Феррейра
14
Феррейра
24
Мурильо
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
Остались в запасе
Сельта
Реал
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Сельта - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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