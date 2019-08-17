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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 17 августа 2019
Сельта
17.08.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 3
Завершен
Реал
90+1'
И. Лосада
12'
К. Бензема
61'
Т. Кроос
80'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
ГОЛ! 1:3!
И. Лосада
Пас отдал
П. Шейх
90'
+1
Замена
И. Лосада
️️️️
Г. Фернандес
88'
Замена
П. Шейх
️️️️
Ф. Бельтран
83'
81'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
80'
ГОЛ! 0:3!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
Замена
П. Систо
️️️️
С. Лоботка
76'
75'
Замена
Иско
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Д. Костас
74'
69'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Винисиус
64'
Желтая карточка
А. Одриосола
61'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кроос
Пас отдал
Марсело
56'
Красная карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
Г. Фернандес
49'
36'
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
Я. Аспас
15'
Желтая карточка
Р. Бланко
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
К. Васкес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
4
Костас
20
Васкес
68
Лоботка
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
21
Фернандес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Одриосола
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
7
Винисиус
9
Бензема
8
Бельтран
24
Шейх
24
Шейх
8
Бельтран
68
Лоботка
77
Систо
77
Систо
68
Лоботка
21
Фернандес
14
Лосада
14
Лосада
21
Фернандес
18
Бэйл
22
Иско
22
Иско
18
Бэйл
7
Винисиус
17
Васкес
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Сельта - Реал
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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