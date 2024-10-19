Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 19 октября 2024
Сельта
19.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Реал
51'
В. Сведберг
20'
К. Мбаппе
66'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Реал
Желтая карточка
М. Алонсо
90'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ф. Бельтран
87'
Желтая карточка
У. Сотело
82'
82'
Замена
Д. Себальос
️️️️
К. Мбаппе
Замена
П. Дуран
️️️️
Ж. Бамба
78'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Иглесиас
78'
75'
Желтая карточка
Л. Васкес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
В. Сведберг
72'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Манкильо
72'
70'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Ф. Гарсия
66'
ГОЛ! 1:2!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
63'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
ГОЛ! 1:1!
В. Сведберг
Пас отдал
О. Мингеса
51'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Камавинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
(К)
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
(К)
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-4-1-1
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
22
Манкильо
23
Альварес
5
Сотело
19
Сведберг
8
Бельтран
19
Бамба
7
Иглесиас
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
5
Беллингем
6
Камавинга
8
Вальверде
17
Васкес
7
Винисиус
10
Мбаппе
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
20
Гонсалес
20
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
19
Бамба
11
Дуран
11
Дуран
19
Бамба
11
Гарсия
23
Менди
23
Менди
11
Гарсия
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
531
608
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.74
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал
Примера. «Реал» внезапно проиграл на «Бернабеу» «Алавесу» (1:2), Джуда удалили за симуляцию
00:56
1
«Реал» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:00
Винисиус не перейдет в «ПСЖ» по трем причинам
Вчера, 11:58
2
Моуринью высказался о сравнении Беллингема и Зидана
Вчера, 10:36
1
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Примера. «Реал» внезапно проиграл на «Бернабеу» «Алавесу» (1:2), Джуда удалили за симуляцию
00:56
1
«Реал» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:00
Винисиус не перейдет в «ПСЖ» по трем причинам
Вчера, 11:58
2
Моуринью высказался о сравнении Беллингема и Зидана
Вчера, 10:36
1
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
Вчера, 09:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+