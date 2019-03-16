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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 16 марта 2019
Реал
16.03.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
62'
Иско
77'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
82'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Марсело
77'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
77'
75'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
О. Йокушлу
68'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
С. Буфал
Замена
Д. Себальос
️️️️
Иско
63'
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
62'
Желтая карточка
Г. Бэйл
45'
5'
Замена
У. Худт
️️️️
Д. Юнка
3'
Травма
Д. Юнка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ПП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
20
Одриосола
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
18
Бэйл
4-1-2-2-1
36
Бланко
20
Васкес
4
Костас
14
Араужо
17
Юнка
5
Йокушлу
77
Систо
68
Лоботка
10
Мендес
17
Буфал
9
Гомес
14
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Модрич
22
Иско
25
Себальос
25
Себальос
22
Иско
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
17
Юнка
29
Худт
29
Худт
17
Юнка
5
Йокушлу
8
Бельтран
8
Бельтран
5
Йокушлу
17
Буфал
17
Юлсагер
17
Юлсагер
17
Буфал
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Серхио Альварес
ВР
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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