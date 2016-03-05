Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 05 марта 2016
Реал
05.03.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 28 тур
7 : 1
Завершен
Сельта
41'
Пепе
50'
К. Роналду
58'
К. Роналду
64'
К. Роналду
76'
К. Роналду
77'
Хесе
81'
Г. Бэйл
62'
Я. Аспас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
85'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ! 7:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Каземиро
81'
77'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Васс
Замена
Марсело
️️️️
Д. Карвахаль
77'
ГОЛ! 6:1!
Хесе
77'
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Пас отдал
Хесе
76'
Замена
Хесе
️️️️
Б. Майорал
70'
67'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Иско
66'
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
64'
62'
ГОЛ! 3:1!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Гомес
59'
Желтая карточка
Х. Кастро
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
50'
ГОЛ! 1:0!
Пепе
Пас отдал
Иско
41'
40'
Желтая карточка
Нолито
35'
Замена
Н. Радойя
️️️️
П. Эрнандес
32'
Травма
П. Эрнандес
Желтая карточка
Пепе
29'
Желтая карточка
Данило
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
13
Данило
5
Каземиро
8
Ковачич
22
Иско
17
Васкес
9
Майорал
7
Роналду
4-1-2-1-2
36
Бланко
22
Мальо
21
Гомес
21
Планас
17
Кастро
21
Диас
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
14
Карвахаль
12
Марсело
12
Марсело
14
Карвахаль
9
Майорал
10
Хесе
10
Хесе
9
Майорал
22
Иско
18
Бэйл
18
Бэйл
22
Иско
19
Эрнандес
22
Радойя
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Васс
12
Бове
12
Бове
10
Васс
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Реал
Сельта
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
Вчера, 14:51
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
16 ноября
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
Вчера, 14:51
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
16 ноября
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+