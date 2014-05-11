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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 11 мая 2014
Сельта
11.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Реал
43'
Шарлес
64'
Шарлес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
77'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Г. Кабрал
77'
73'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Рафинья
70'
69'
Замена
В. Жозе
️️️️
Каземиро
Замена
М. Бермехо
️️️️
Шарлес
66'
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
64'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Фернандес
57'
56'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Арбелоа
56'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
43'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
17
Хонни Кастро
ПЗ
12
Рафинья
ЛП
3
Нолито
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-2-1
1
Альварес
18
Ортенече
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
12
Рафинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
14
Орельяна
19
Шарлес
4-1-3-1-1
13
Лопес
5
Арбелоа
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
28
Хедира
3
Алонсо
10
Модрич
22
Иско
21
Мората
12
Рафинья
8
Мадинда
8
Мадинда
12
Рафинья
17
Фернандес
14
Лопес
14
Лопес
17
Фернандес
19
Шарлес
9
Бермехо
9
Бермехо
19
Шарлес
28
Хедира
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
28
Хедира
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
5
Арбелоа
5
Каземиро
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
5
Каземиро
Остались в запасе
Сельта
Реал
13
Йоель Родригес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Икер Касильяс
ВР
18
Бурги
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
18
Бурги
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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