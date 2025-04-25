26 апреля на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится матч 31 тура Бундеслиги, где местный «Байер» примет «Аугсбург». Команды подходят к игре в неплохой форме: хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, а гости демонстрируют стабильность в середине. При этом и те, и другие редко радуют яркими результатами в атаке, делая ставку на дисциплину и контроль. Это создаeт интересный тактический контекст, в котором результат может решить один-два эпизода.

«Байер»

Клуб идeт на 2-м месте с 64 очками и претендует на прямое попадание в Лигу чемпионов. Команда не проигрывает в пяти турах подряд, но в атаке демонстрирует не самую высокую результативность – 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). При этом защита остаeтся надeжной: только 4 пропущенных мяча (0.8 за игру). Патрик Шик – главная ударная сила команды, он забил 24 мяча и продолжает оставаться ключевым фактором в атаке. Несмотря на ничьи с «Санкт-Паули» и «Унионом», «Байер» стабилен, особенно дома, где редко теряет очки.

«Аугсбург»

Команда занимает 10-е место с 43 очками и практически обеспечила себе сохранение в лиге. «Аугсбург» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, демонстрируя боевой характер и организованную игру. За последние 5 туров – 5 голов (1.0 в среднем) и столько же пропущенных. Алексис Клод-Морис – лучший бомбардир с 10 мячами, но в целом атакующий потенциал команды ограничен. Гостевые матчи даются «Аугсбургу» тяжело, особенно против топов: поражение от «Баварии» (1:3) и ничья с «Хоффенхаймом» – показательные примеры.

Факты о командах

«Байер»

Не проигрывает в 5 матчах

Забивает в 5 из 7 последних игр

В среднем: 1.2 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

«Аугсбург»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Средняя результативность – 1.0 гола за игру

Личные встречи 68% (19) 25% (7) 7% (2) 60 Забитых мячей 23 2.14 В среднем за матч 0.82 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 14 тур Аугсбург 0 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 34 тур Байер 2 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 17 тур Аугсбург 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 19 тур Аугсбург 1 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 2 тур Байер 1 : 2 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур Байер 5 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 3 тур Аугсбург 1 : 4 Байер Германия. Бундеслига, 22 тур Аугсбург 1 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 5 тур Байер 3 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Байер 2 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 6 тур Аугсбург 0 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 31 тур Аугсбург 1 : 4 Байер Германия. Бундеслига, 14 тур Байер 1 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 28 тур Байер 0 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 11 тур Аугсбург 1 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 21 тур Аугсбург 1 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 4 тур Байер 0 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 25 тур Аугсбург 3 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 8 тур Байер 1 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 22 тур Аугсбург 2 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 5 тур Байер 1 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 27 тур Аугсбург 1 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 10 тур Байер 2 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 22 тур Байер 2 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 5 тур Аугсбург 1 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 22 тур Байер 4 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 5 тур Аугсбург 1 : 4 Байер Германия. Кубок, 1/16 финала Аугсбург 0 : 2 Байер

Прогноз на матч

Учитывая форму обеих команд и стиль их игры, матч вряд ли станет результативным. «Байер» играет прагматично, а «Аугсбург» умеет сдерживать атакующий порыв соперника. Фактор домашнего поля и класс «Байера» делают их фаворитами, но разгрома ждать не стоит. Ставка на победу хозяев в нерезультативном матче выглядит логично, особенно если учесть дисциплину обеих оборон.

Рекомендованные ставки