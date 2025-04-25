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«Байер» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 10:00
Байер - Аугсбург
26 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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1.85
Победа «Байера» – коэффициент 1.85
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26 апреля на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится матч 31 тура Бундеслиги, где местный «Байер» примет «Аугсбург». Команды подходят к игре в неплохой форме: хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, а гости демонстрируют стабильность в середине. При этом и те, и другие редко радуют яркими результатами в атаке, делая ставку на дисциплину и контроль. Это создаeт интересный тактический контекст, в котором результат может решить один-два эпизода.

«Байер»

Клуб идeт на 2-м месте с 64 очками и претендует на прямое попадание в Лигу чемпионов. Команда не проигрывает в пяти турах подряд, но в атаке демонстрирует не самую высокую результативность – 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). При этом защита остаeтся надeжной: только 4 пропущенных мяча (0.8 за игру). Патрик Шик – главная ударная сила команды, он забил 24 мяча и продолжает оставаться ключевым фактором в атаке. Несмотря на ничьи с «Санкт-Паули» и «Унионом», «Байер» стабилен, особенно дома, где редко теряет очки.

«Аугсбург»

Команда занимает 10-е место с 43 очками и практически обеспечила себе сохранение в лиге. «Аугсбург» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, демонстрируя боевой характер и организованную игру. За последние 5 туров – 5 голов (1.0 в среднем) и столько же пропущенных. Алексис Клод-Морис – лучший бомбардир с 10 мячами, но в целом атакующий потенциал команды ограничен. Гостевые матчи даются «Аугсбургу» тяжело, особенно против топов: поражение от «Баварии» (1:3) и ничья с «Хоффенхаймом» – показательные примеры.

Факты о командах

«Байер»

  • Не проигрывает в 5 матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • В среднем: 1.2 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне

«Аугсбург»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за матч
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.0 гола за игру

Личные встречи
68% (19)
25% (7)
7% (2)
60
Забитых мячей
23
2.14
В среднем за матч
0.82
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
0 : 2
14.12.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
2 : 1
18.05.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
1 : 0
03.02.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 2
13.08.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5 : 1
22.01.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
1 : 4
28.08.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1 : 1
21.02.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
3 : 1
26.10.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
2 : 0
23.02.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
0 : 3
28.09.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
1 : 4
26.04.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
1 : 0
08.12.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0 : 0
31.03.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
1 : 1
04.11.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 3
17.02.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 0
21.09.2016
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 3
05.03.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1 : 1
04.10.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2 : 2
21.02.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
1 : 0
24.09.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
26.03.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
2 : 1
26.10.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
2 : 1
16.02.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 3
26.09.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
4 : 1
18.02.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 4
09.09.2011
Байер
Германия. Кубок, 1/16 финала
Аугсбург
0 : 2
23.09.2008
Байер
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Прогноз на матч

Учитывая форму обеих команд и стиль их игры, матч вряд ли станет результативным. «Байер» играет прагматично, а «Аугсбург» умеет сдерживать атакующий порыв соперника. Фактор домашнего поля и класс «Байера» делают их фаворитами, но разгрома ждать не стоит. Ставка на победу хозяев в нерезультативном матче выглядит логично, особенно если учесть дисциплину обеих оборон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Байера» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Аугсбурга» меньше 1 – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Байера» – коэффициент 1.85
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Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига
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