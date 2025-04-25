26 апреля на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится матч 31 тура Бундеслиги, где местный «Байер» примет «Аугсбург». Команды подходят к игре в неплохой форме: хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы, а гости демонстрируют стабильность в середине. При этом и те, и другие редко радуют яркими результатами в атаке, делая ставку на дисциплину и контроль. Это создаeт интересный тактический контекст, в котором результат может решить один-два эпизода.
«Байер»
Клуб идeт на 2-м месте с 64 очками и претендует на прямое попадание в Лигу чемпионов. Команда не проигрывает в пяти турах подряд, но в атаке демонстрирует не самую высокую результативность – 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). При этом защита остаeтся надeжной: только 4 пропущенных мяча (0.8 за игру). Патрик Шик – главная ударная сила команды, он забил 24 мяча и продолжает оставаться ключевым фактором в атаке. Несмотря на ничьи с «Санкт-Паули» и «Унионом», «Байер» стабилен, особенно дома, где редко теряет очки.
«Аугсбург»
Команда занимает 10-е место с 43 очками и практически обеспечила себе сохранение в лиге. «Аугсбург» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, демонстрируя боевой характер и организованную игру. За последние 5 туров – 5 голов (1.0 в среднем) и столько же пропущенных. Алексис Клод-Морис – лучший бомбардир с 10 мячами, но в целом атакующий потенциал команды ограничен. Гостевые матчи даются «Аугсбургу» тяжело, особенно против топов: поражение от «Баварии» (1:3) и ничья с «Хоффенхаймом» – показательные примеры.
Факты о командах
«Байер»
- Не проигрывает в 5 матчах
- Забивает в 5 из 7 последних игр
- В среднем: 1.2 гола за матч в атаке, 0.8 – в обороне
«Аугсбург»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
- Пропускает в среднем 1.0 гола за матч
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Средняя результативность – 1.0 гола за игру
Прогноз на матч
Учитывая форму обеих команд и стиль их игры, матч вряд ли станет результативным. «Байер» играет прагматично, а «Аугсбург» умеет сдерживать атакующий порыв соперника. Фактор домашнего поля и класс «Байера» делают их фаворитами, но разгрома ждать не стоит. Ставка на победу хозяев в нерезультативном матче выглядит логично, особенно если учесть дисциплину обеих оборон.
Рекомендованные ставки
- Победа «Байера» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Аугсбурга» меньше 1 – коэффициент 1.80