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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 22 января 2022
Байер
22.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Аугсбург
9'
К. Беллараби
24'
М. Диаби
65'
М. Диаби
69'
М. Диаби
81'
Л. Аларио
63'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Аугсбург
Замена
З. Сертдемир
️️️️
Ф. Вирц
82'
Замена
П. Рецос
️️️️
Д. Та
82'
ГОЛ! 5:1!
Л. Аларио
Пас отдал
Р. Андрих
81'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
К. Беллараби
78'
74'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Гумни
74'
Замена
А. Хан
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Ч. Арангис
️️️️
А. Адли
70'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
70'
ГОЛ! 4:1!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
69'
ГОЛ! 3:1!
М. Диаби
65'
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
57'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Пепи
52'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
46'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
М. Педерсен
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
Р. Варгас
43'
Желтая карточка
М. Педерсен
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
Пас отдал
А. Адли
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Баккер
9'
Желтая карточка
К. Беллараби
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-3-2
1
Градецки
5
Баккер
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
38
Беллараби
21
Адли
14
Шик
3-4-1-2
12
Гикевич
39
Оксфорд
2
Удуохай
14
Гаувелеув
20
Гумни
6
Дорш
10
Майер
22
Педерсен
11
Варгас
9
Пепи
11
Грегоритч
4
Та
45
Рецос
45
Рецос
4
Та
38
Беллараби
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
38
Беллараби
7
Вирц
16
Сертдемир
16
Сертдемир
7
Вирц
21
Адли
20
Арангис
20
Арангис
21
Адли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
22
Педерсен
21
Гюнтер
21
Гюнтер
22
Педерсен
20
Гумни
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Гумни
11
Грегоритч
28
Хан
28
Хан
11
Грегоритч
9
Пепи
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Пепи
11
Варгас
9
Зекири
9
Зекири
11
Варгас
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
10
Надим Амири
ЦП
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
40
Томаш Коубек
ВР
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Байер - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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