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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 31 марта 2018
Байер
31.03.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
48'
Желтая карточка
Ф. Макс
40'
Желтая карточка
Я. Моравек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
4-1-2-1-2
1
Лено
18
Венделл
4
Рецос
5
Бендер
4
Та
14
Баумгартлингер
20
Арангис
31
Кор
8
Брандт
31
Фолланд
17
Бэйли
4-1-4-1
1
Хитц
7
Шмид
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
11
Грегоритч
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Байер - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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