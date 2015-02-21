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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 21 февраля 2015
Аугсбург
21.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Байер
59'
Каюби
90+4'
М. Хитц
8'
Й. Дрмич
84'
Ш. Райнарц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
ГОЛ! 2:2!
М. Хитц
90'
+4
Замена
Н. Джурдич
️️️️
П. Хейбьерг
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Хильберт
87'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Д. Кор
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райнарц
Пас отдал
Р. Хильберт
75'
Желтая карточка
К. Беллараби
74'
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 1:1!
Каюби
Пас отдал
Д. Байер
59'
58'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Каюби
️️️️
Ч. Донь-Вон
46'
44'
Желтая карточка
К. Пападопулос
8'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дрмич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
29
Марко Шустер
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-4-1-2
1
Хитц
21
Баба
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
17
Вернер
31
Кор
23
Хейбьерг
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
3-3-3-1
1
Лено
14
Пападопулос
21
Топрак
18
Венделл
10
Чалханоглу
8
Кастро
6
Рольфес
38
Беллараби
8
Брандт
7
Сон
18
Дрмич
33
Чжи Донь-Вон
30
Каюби
30
Каюби
33
Чжи Донь-Вон
31
Кор
9
Паркер
9
Паркер
31
Кор
23
Хейбьерг
28
Джурдич
28
Джурдич
23
Хейбьерг
8
Брандт
7
Райнарц
7
Райнарц
8
Брандт
7
Сон
19
Хильберт
19
Хильберт
7
Сон
18
Дрмич
11
Кисслинг
11
Кисслинг
18
Дрмич
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
29
Марко Шустер
ЦП
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
29
Марко Шустер
ЦП
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Аугсбург Арена
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