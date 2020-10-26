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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 26 октября 2020
Байер
26.10.2020, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
16'
Л. Аларио (П)
74'
Л. Аларио
90+4'
М. Диаби
51'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
ГОЛ! 3:1!
М. Диаби
90'
+4
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Аларио
81'
81'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
81'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Р. Хедира
Желтая карточка
Л. Аларио
78'
77'
Желтая карточка
Р. Варгас
ГОЛ! 2:1!
Л. Аларио
Пас отдал
Н. Амири
74'
74'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Э. Паласиос
63'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Р. Варгас
46'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Хан
46'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Грегоритч
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Аларио
16'
15'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
4-1-2-1-2
1
Градецки
24
Синкгравен
5
Бендер
12
Тапсоба
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
25
Паласиос
19
Диаби
17
Бэйли
27
Аларио
4-1-1-2-2
12
Гикевич
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
8
Хедира
11
Груэсо
20
Калиджиури
28
Хан
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
25
Паласиос
7
Вирц
7
Вирц
25
Паласиос
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
27
Аларио
38
Беллараби
38
Беллараби
27
Аларио
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
8
Хедира
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Хедира
11
Грегоритч
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Грегоритч
28
Хан
11
Варгас
11
Варгас
28
Хан
7
Нидерлехнер
5
Штробль
5
Штробль
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Байер - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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