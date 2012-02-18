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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 18 февраля 2012
Байер
18.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Аугсбург
25'
Ш. Кисслинг
60'
Г. Кастро
64'
Ш. Кисслинг
70'
А. Шюррле
50'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Р. Аугусто
Замена
М. Ортега
️️️️
В. Чорлука
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Шюррле
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
М. Озтрзолек
ГОЛ! 4:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 3:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Шюррле
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
Л. Давидс
Замена
Ш. Хайн
️️️️
С. Мельдерс
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Л. Бендер
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
С. Мельдерс
ГОЛ! 1:1!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
С. Мельдерс
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
5
Швааб
14
Чорлука
7
Райнарц
3
Кадлец
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
7
Аугусто
11
Кисслинг
3-2-3-2
1
Йенцш
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
22
Озтрзолек
21
Хосогаи
8
Ндженг
10
Ку Чжа-Чеол
8
Давидс
20
Оэрль
13
Мельдерс
7
Аугусто
21
Да Коста
21
Да Коста
7
Аугусто
14
Чорлука
10
Ортега
10
Ортега
14
Чорлука
20
Шюррле
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Шюррле
22
Озтрзолек
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
22
Озтрзолек
8
Давидс
24
Бринкманн
24
Бринкманн
8
Давидс
13
Мельдерс
16
Хайн
16
Хайн
13
Мельдерс
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
23
Эндрю Синкала
ЦП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Остались в запасе
23
Эндрю Синкала
ЦП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Байер - Аугсбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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