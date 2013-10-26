Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 26 октября 2013
Байер
26.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
34'
С. Рольфес
83'
Э. Джан
24'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
89'
85'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
К. Фогт
ГОЛ! 2:1!
Э. Джан
Пас отдал
Р. Крузе
83'
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
81'
73'
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Сон
69'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
60'
57'
Желтая карточка
Я. Моравек
50'
Желтая карточка
Р. Филп
46'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 1:1!
С. Рольфес
Пас отдал
С. Бениш
34'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
Пас отдал
Т. Вернер
19'
Желтая карточка
К. Фогт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Майк Ухде
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
17
Бениш
4
Спахич
2
Вольшайд
2
Донати
23
Джан
8
Кастро
6
Рольфес
33
Сэм
7
Сон
11
Кисслинг
3-2-3-2
13
Маннингер
7
Фогт
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
20
Филп
71
Де Йонг
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
7
Алтынтоп
7
Сон
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Сон
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
7
Фогт
13
Мельдерс
13
Мельдерс
7
Фогт
17
Вернер
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
17
Вернер
7
Алтынтоп
30
Милик
30
Милик
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
25
Андрес Палоп
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
39
Майк Ухде
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
39
Майк Ухде
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Байер - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Аугсбург
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+