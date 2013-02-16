Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 16 февраля 2013
Байер
16.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
26'
Ш. Кисслинг
75'
Л. Бендер
89'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
90'
Замена
Ш. Хайн
️️️️
М. Паркхерст
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
А. Хан
Замена
Д. Швааб
️️️️
Л. Бендер
84'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
78'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бендер
Пас отдал
Ш. Кисслинг
75'
69'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Д. Байер
57'
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Вернер
Замена
С. Рольфес
️️️️
С. Сэм
37'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
2
Вольшайд
21
Топрак
17
Бениш
8
Бендер
8
Кастро
20
Шюррле
33
Сэм
11
Кисслинг
3-2-3-2
13
Маннингер
4
Паркхерст
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
71
Де Йонг
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
8
Бендер
5
Швааб
5
Швааб
8
Бендер
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
33
Сэм
6
Рольфес
6
Рольфес
33
Сэм
10
Байер
20
Оэрль
20
Оэрль
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
28
Хан
17
Вернер
4
Паркхерст
16
Хайн
16
Хайн
4
Паркхерст
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Байер - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Аугсбург
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+