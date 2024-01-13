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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 13 января 2024
Аугсбург
13.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Байер
90+4'
Э. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Байер
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Э. Паласиос
Пас отдал
А. Гримальдо
Замена
Р. Гумни
️️️️
Э. Реджбечай
88'
Замена
С. Михель
️️️️
Ф. Тиц
80'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Э. Демирович
80'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ф. Йенсен
80'
Замена
А. Майер
️️️️
Р. Варгас
62'
62'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Гложек
45'
+1
Желтая карточка
Й. Хофманн
Желтая карточка
Н. Дорш
44'
Желтая карточка
Иаго
19'
Желтая карточка
Р. Варгас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
40
Франсис Оньека
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дамен
57
Иаго
14
Гаувелеув
2
Удуохай
43
Мбабу
6
Дорш
37
Реджбечай
11
Варгас
97
Йенсен
9
Демирович
9
Тиц
4-1-2-1-2
1
Градецки
30
Фримпонг
44
Станишич
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
25
Паласиос
7
Хофманн
14
Шик
10
Гложек
37
Реджбечай
20
Гумни
20
Гумни
37
Реджбечай
11
Варгас
10
Майер
10
Майер
11
Варгас
97
Йенсен
7
Энгелс
7
Энгелс
97
Йенсен
9
Тиц
11
Михель
11
Михель
9
Тиц
9
Демирович
9
Бельо
9
Бельо
9
Демирович
10
Гложек
7
Вирц
7
Вирц
10
Гложек
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
1
Всего ударов по воротам
4
24
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
12
Нарушения
11
4
Офсайды
3
3
Количество передач
252
786
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
90
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.67
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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