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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 04 ноября 2017
Аугсбург
04.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Байер
49'
К. Дансо
47'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
ГОЛ! 1:1!
К. Дансо
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Д. Та
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
43'
43'
Желтая карточка
Л. Бэйли
39'
Желтая карточка
П. Рецос
Желтая карточка
Каюби
38'
Желтая карточка
Д. Опаре
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-4-1
1
Хитц
30
Макс
3
Дансо
6
Гаувелеув
40
Опаре
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
20
Хеллер
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
4-1-1-1-3
1
Лено
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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